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Центробанк спрогнозировал рост экономики страны
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Центробанк спрогнозировал рост экономики страны 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Центральный банк России спрогнозировал рост экономики страны в первом и третьем кварталах 2018 года по 0,4%, сообщает в понедельник газета «Известия».
Несмотря на новые санкции США и падение курса рубля, регулятор фактически сохранил прежний прогноз. По оценке аналитиков, это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на ВВП России.
Министерство экономического развития в свою очередь допустило, что влияние девальвации рубля на экономику страны возможно в случае ее продолжительности: к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым.
В то же время в документе не исключается вероятность, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов, а также ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.
Ранее в понедельник глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин выразил мнение, что курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется к значениям, которые были до введения новых санкций США в начале апреля.
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