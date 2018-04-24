Ещё
В столице Перу открылись Дни Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице Перу открылись Дни Москвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 24 апр — РИА Новости. Дни Москвы открылись в понедельник столице Перу Лиме, проинформировала мэрия перуанской столицы.
"Сегодня мы вместе с (руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей московской мэрии) Сергеем Череминым открыли в Лиме Дни Москвы. Это событие, которое нам позволит поделиться опытом и узнать о культурных традициях России, места проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", — написал мэр Лимы Луис Кастаньеда в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщал ранее департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, в рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры московской делегации с представителями муниципалитета Лимы, проведение презентации экономического и инвестиционного потенциала российской столицы и круглые столы по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечения безопасности.
Также на главной площади Лимы в понедельник прошел сеанс одновременной игры в шахматы для перуанских детей. Агентство Andina уточняет, что мастер-класс дал российский шахматист Иван Попов.
С 26 по 28 апреля Дни Москвы также пройдут в мексиканской столице Мехико.
РИА Новости: последние новости
Генпрокуратура подготовит экспертов по обзору Конвенции ООН о коррупции США строят в Нигере новую военную базу, сообщили СМИ Нижегородские депутаты внесут в ГД проект о возврате собак в среду обитания
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»560
В России рассказали о ненужности в космосе85
Россия поставила США серьезное условие288
Названо число погибших после ЧП в Торонто15
Климкин сделал грубую ошибку59
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение