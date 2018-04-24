В китайском Чунцине начала работу тестовая сеть формата 5G

Чунцин , 23 апреля / Синьхуа / — Первая тестовая сеть формата 5G сегодня была запущена в городе Чунцин /Юго-Западный Китай /. Это стало еще одним шагом к коммерческому внедрению технологии 5G в Китае.

Чунцин входит в первую группу китайских городов, где будут созданы и запущены в опытном режиме сети формата 5G.

Согласно сообщению чунцинского отделения телекоммуникационной компании «Чайна Мобайл», работа тестовой сети началась в новом районе Лянцзян на территории Чунцина и постепенно будет расширена на весь город.

Тестовая сеть открыта для компаний и лиц, намеренных совместно осуществлять инновации в области 5G, включая такие сферы, как интернет транспортных средств, автоматическое вождение транспорта, умные города, а также дополненная и виртуальная реальность в режиме онлайн. Тестовый период продлится до официального коммерческого внедрения технологии 5G. —0—