Медведев обсудит на совещании реализацию Национальной технологической инициативы

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Как сообщила пресс-служба кабмина, мероприятие пройдет на площадке технопарка «Слава» на юго-западе столицы.

"Участники заседания обсудят итоги реализации Национальной технологической инициативы в 2017 году и план реализации на 2018 год, вопросы создания инновационно-производственного кластера на территории Москвы, реализацию дорожной карты «Автонет» и проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» , — говорится в сообщении пресс-службы.

Совет при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России был образован в 2012 году. Премьер-министр РФ регулярно собирает президиум этой структуры.

Технологическое развитие

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Ранее в текущем месяце глава правительства утвердил дорожные карты Национальной технологической инициативы на период до 2035 года по пяти направлениям — «Технет» (передовые производственные технологии), «Автонет» (беспилотный транспорт), «Маринет» (морской транспорт без экипажа), «Нейронет» (искусственные компоненты сознания и психики) и «Аэронет» (беспилотные летательные аппараты).

На встрече с вице-премьерами 9 апреля Медведев отметил, что работа по реализации этих дорожных карт уже начата, речь идет в том числе о создании нормативной базы, которая будет стимулировать развитие современных технологий.

В свою очередь, как уточнил зампред кабмина Аркадий Дворкович, в скором времени будут подготовлены также дорожные карты НТИ в сферах энергетики и здравоохранения. По словам вице-премьера, по каждому из направлений НТИ реализуются десятки перспективных проектов и в ряде случаев есть «основание считать, что коммерциализация технологий может начаться уже в ближайшие годы».

Дорожная карта НТИ по направлению «Автонет» обсуждалась, среди прочих, на совещании у Медведева по развитию электронного и беспилотного транспорта в июле прошлого года. Глава кабмина тогда отметил, что нужно «фактически с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта пассажирских и грузовых перевозок и закрепиться на мировых рынках». По мнению Медведева, появление беспилотного транспорта должно привести к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, к гармоничному распределению транспортных потоков и удешевлению поездок. При этом он подчеркнул важность оснащения таких транспортных средств «абсолютно совершенными интеллектуальными системами», которые способны «принимать сложные решения, прогнозировать поведение автомобилистов и пешеходов».

Технопарки

По одному из пунктов повестки сегодняшнего заседания — о планах создания единого научно-производственного кластера в Москве — мэр столицы докладывал ранее в этом месяце президенту РФ Владимиру Путину . Собянин рассказал главе государства, что на сегодняшний день не существует какой-либо единой инновационной картины Москвы, соответствующие объекты «работают крайне разрозненно» и зачастую «даже не знают друг о друге». По словам мэра, научно-производственный кластер должен стать «единым интегратором всей этой инфраструктуры». Путин тогда назвал идею Собянина интересной, при этом предупредив, что ее реализация не должна никому связывать руки, а должна только помогать представителям инновационной сферы.

Технопарк «Слава», который посетит премьер в рамках мероприятия, ведет свою историю с апреля 2008 года и с 2015 года является участником Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития (IASP). На его площадке в промышленной зоне «Воронцово» на юго-западе столицы размещаются 80 инновационных компаний, специализирующихся в биомедицине, робототехнике, приборостроении, энергетических и информационно-коммуникационных технологиях. Технопарк предоставляет резидентам исследовательские лаборатории и конструкторские бюро, обеспечивает их оборудованием, научно-техническим консалтингом, а также организует выставки, круглые столы по инновационной тематике и т. д. Кроме того, в технопарке организовано проведение лекций, преддипломной практики, мастер-классов, лабораторных работ по нанотехнологиям и т. д. для школьников и студентов.