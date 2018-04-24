Как избавиться от запаха кошачьей мочи

Каждый любитель домашних животных хоть раз сталкивался в доме с проблемой запахов испражнений своих любимцев. Поэтому желательно знать о том, как избавиться от запаха кошачьей мочи. Приятным его, конечно, никто не назовет. Ведь такой «аромат» можно сравнить с чумой из-за пахучести и трудностях при выведении с различных поверхностей и вещей.

Главным принципом в устранении проблемы является быстрота действий и использование правильных средств. Проводится устранение запаха в строго определенном порядке.

Причины отказа кошек от лотка

Перед тем, как начать подробный обзор, надо разобраться в причинах, которые заставляют котов испражняться в неположенное место. Важно понимать психологию и устранять негативные факторы — это окажет значительную помощь в предотвращении дальнейших проблем.

Ветеринарами и зоопсихологами выделены следующие основные причины:

Коту не нравится туалет. Размеры лотка не соответствуют габаритам животного. Важно учитывать, что по длине он должен быть больше длины кота как минимум в полтора раза. Его необходимо располагать в уединенном месте. Ведь кошкам тоже легче справлять нужду в спокойной и непринужденной атмосфере. В том числе, из-за этого некоторые особи не любят делиться своим лотком с другими. Также распространенным явлением среди причин отказа можно следует назвать плохо вымытый лоток. Кошки — чистоплотные животные с сильно развитым обонянием, следовательно, их туалет нужно мыть ежедневно и тщательно.

Наличие новых запахов или объектов в квартире. Часто кошки воспринимают незнакомые предметы, будь то детские простынки или обувь гостя, как вторжение на свою территорию. Мочась в новые предметы, питомец напоминает о своем главенстве в этом доме.

Стресс или проблемы в поведении. Некоторые кошки достаточно легко поддаются эмоциям. Они плохо переносят изменения в образе жизни семьи, долгое отсутствие хозяев, наказания и обиды. Для нормализации отношений с животным нужно много времени и терпения. В этом случае важно не бросаться из крайности в крайность и подавлять как излишние проявления любви, так и агрессию. Ведь кошки любят стабильность в отношении к ним.

Проблемы со здоровьем. Если кошка находится в почтенном возрасте, то стоит обеспокоиться по поводу возможного заболевания. В этом случае питомец часто мочится и старается делать это на виду, например, на диване, на ковре, на полу или даже на одежде. Специалисту для обследования обязательно будут необходимы анализы кошачьей мочи — их следует собрать сразу и отнести в ветеринарную клинику.

Метки. Кот в этом случае только обрызгивает различные места мочой, не делая лужи, например, в машине. С одной стороны, это расценивается как способ привлечения к себе особей противоположного пола. С другой стороны, это является проявлением доминирования. Метки обладают более резким запахом из-за входящего в состав специфического секрета с пахучими веществами.

Для решения этой проблемы достаточно кастрировать кота или стерилизовать кошку еще до появления сексуального опыта у нее. Или же следует расширить ареал обитания питомца.

Общие рекомендации

Необходимо придерживаться следующих правил:

Действовать быстро. Приступить к решению проблемы надо как можно раньше. Степень резкости и неприятности запаха определяется временем, которое кошачья моча остается неубранной. Высохшую лужу можно не заметить, но при этом запах от нее в квартире будет невыносимый. Оставшиеся следы часто провоцируют на повторное загрязнение.

Знать состав мочи. Мочевина и урохром легко смываются водой, а вот кристаллы мочевой кислоты имеют плохую растворимость в воде и при увеличении уровня влажности распространяют запах сильнее.

Убрать лужу. Лучше всего, если лужу вытереть насухо тряпкой или бумажными полотенцами. Пострадавший ковер следует «реанимировать» сильным прижатием к пятну сухой тряпки. Не втирать и не размазывать! Главная задача — не увеличить размеры пятна. А если оно успело подсохнуть, сбрызнуть водой и промокнуть.

Домашние средства

Они не всегда имеют высокую эффективность и нужно прилагать физические усилия при работе с ними. Зато подобные вещества отличаются низкой стоимостью.

Нельзя использовать хлорсодержащие вещества, ведь они высоко токсичны. За счет их использования можно нанести вред питомцу, который имеет более острое обоняние, в отличие от нашего.

Из-за нашатырного спирта все можно только усугубить, как и в случае с маскировкой пятна различными ароматизаторами или парфюмерией.

Лучшим выбором становятся:

раствор марганцовки;

уксус (должен быть разведенным!);

сок лимона;

пероксид водорода;

йодный раствор.

На появившееся пятно можно воздействовать бактерицидными веществами:

водкой;

спиртом;

хозяйственным мылом;

чайной заваркой;

содовым раствором;

ополаскивателем для полости рта.

Как правило, домашние рецепты содержат комбинации указанных выше веществ и создаются методом проб и ошибок. Если вы не знаете как избавиться от запаха кошачьей мочи на ковре в домашних условиях, воспользуйтесь следующим рецептом.

Надо развести в пропорции один к четырем уксус и воду, нанести на пятно. Тщательно впитать бумажными полотенцами. Засыпать содой. Развести в ста миллилитрах пероксида водорода одну ложку средства для мытья посуды. Втирать все щеткой. Убрать остатки доступным способом.

Профессиональные средства

Сейчас рынок пестрит многообразием товаров для устранения «ароматов» от питомцев. Но не все они достаточно эффективны. Рекомендованы продукты с содержанием ферментов или энзимов — они способны разрушить кристаллы мочевины и вследствие этого полностью устраняют последствия.

Надежными являются продукты от Hartz, ATX, Nature’s Miracle. Возможно применение отечественной продукции, но перед их выбором лучше ознакомиться с отзывами.

При применении профессиональных веществ необходимо строго соблюдать инструкцию, потому что некоторые препараты начинают действовать лишь по истечении нескольких дней с момента нанесения.

Для очищения лотка подойдут и специальные туалетные дезодоранты.

Для проверки наличия мельчайших следов мочи можно пользоваться лампами с ультрафиолетовым светом (лампа-Вуда), которая показывает остатки загрязнения желтым цветом. Эта лампа отличается сравнительно высокой ценой, зато долговечна.

Можно не сомневаться в том, что количество веществ для устранения «ароматов» кошачьей мочи очень велико. Во избежание данной проблемы нужно регулярно мыть лоток и своевременно обрабатывать испачканные места. А если хочется, чтобы в квартире были еще и приятные ароматы, можно разложить по комнатам цветочные отдушки или регулярно пользоваться электрическими освежителями воздуха.