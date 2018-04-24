Станислав Белковский: Политтехнологии «Вагнера» в Африке

Известный политолог — о том, кто и зачем на самом деле отправится в Африку под видом российских политтехнологов.

Презрев заветы детско-взрослого классика К. И. Чуковского («Ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать»), российские политтехнологи в промышленных количествах собрались на чёрный континент. Впрочем, они уже не маленькие дети и, наверное, знают, что делают.

Зимбабве. Уже в этом году отечественные специалисты по выборам отправятся в Кению , в ЮАР и на Мадагаскар , чтобы на местах изучить электоральную обстановку и помочь помочь молодым африканским демократиям с транзитом власти — или же полным отказом от такового. На очереди, в 2019-м — страны-флагманы африканской свободы: Ливия

Эта новость, возможно, не заслуживала бы особого внимания, если бы не имя главного спонсора и организатора политтехнологической экспедиции. Евгений Пригожин , крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга , считающийся одновременно поваром президента РФ Владимира Путина и подлинным хозяином частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Зачем вообще нужны на свете политтехнологи, ясно не вполне. Во всяком случае, реальность существования профессиональной дисциплины «политические технологии» вызывает изрядные сомнения. Тем более непонятно, зачем российские специалисты из этой фантомной отрасли нужны в Африке. Где если не всё, то многое решается на уровне родоплеменных договорённостей. Или, напротив, жарких, как всё африканское, межплеменных битв. А существенную роль в определении результатов любых так назазываемых голосований играют жрецы вуду, вечно готовые проткнуть иглой куклы, изображающие неправильных кандидатов на выборные должности.

Зато в африканских странах могут весьма понадобиться структуры типа ЧВК «Вагнер». Например, в боях между какими-нибудь племенами, условными хуту и виртуальными тутси. Или для организации мирного государственного переворота, скажем, на Мадагаскаре. Чей президент по имени Эри Радзаунаримампианина, возможно, уже засиделся на своем посту, где оказался в прошлом историческом эоне — еще до присоединения Крыма РФ . А может, в той же Ливии наши частные войска могут выступить арбитром между враждующими кланами. Хотя наш главный тамошний союзник, бывший агент ЦРУ (официальный, не пугайтесь!) генерал Халифа Хафтар недавно умер, но мы новых клиентов найдем, русские это умеют.

Так что есть весомые подозрения, что вроде-как-политтехнологи отправляются в Африку не столько тестировать уникальные способы воздействия на электоральные массы, сколько открывать новые рынки для воинственных вагнериан и приравненных к ним лиц.

Правда, есть одно замечание ко всему этому. «Вагнер» и подобные структуры — это на самом деле никакие не ЧВК. Поскольку в России нет законодательства о частных военных компаниях. Так что легендарная контора г-на Пригожина — это обычное собрание наемников. Наемничество же — уголовное преступление, согласно статье 359 Уголовного кодекса РФ. Но не для того же кто-то становится поваром г-на Путина, чтобы соблюдать эти несчастные законы, не правда ли?

Боевой же потенциал пригожинских войск поражает воображение. Вот 7–8 февраля 2018 года бойцы, по ряду признаков причисленные к «Вагнеру», атаковали в Сирии , близ уездного города Хушам, нефтеперерабатывающий завод. Чтобы переработать там всю нефть, которую мы якобы получим в будущем от благодарного Башара аль-Асада . Но неожиданно натолкнулись на контратаку ВВС США . Итог операции: от 200 до 300 (по разным данным) российских и смежных трупов.

Но цена человеческой жизни в нашей России, увы, невысока. Здесь вам не изнеженный евроатлантический мир, так страшащийся вовлечения в большую сухопутную войну. Так что мы еще поставим на экспорт не одну тысячу бравых бойцов. Африка с ее размытыми границами, государственными и вообще, — прекрасный покупатель. И ещё слаще покажется хозяевам этой жизни свежая кровь в бифштексах на кремлёвских приёмах.

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