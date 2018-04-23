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Вдоль Нулевой Продольной в Волгограде появились загадочные белые пятна
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Вдоль Нулевой Продольной в Волгограде появились загадочные белые пятна 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда вдоль Нулевой Продольной магистрали горожане обнаружили белоснежные островки. В некоторых местах по обочинам новой дороги деревья, кусты и даже молодая трава оказались разукрашены побелкой.
— Проезжал сегодня по рокадной дороге и увидел побеленные на обочинах деревьях, — рассказал V1.ru житель Волгограда Александр Суворов. — На первый взгляд, казалось бы, ничего особенного, ведь у нас ежегодно по весне деревья перекрашивают в белый цвет. Но проехав вдоль Нулевой продольной несколько сотен метров, выяснил, что деревья побелили не все, а только отдельными островками. Причем там, куда добрались неизвестные художники, перемазанными побелкой оказались не только стволы деревьев, но и кусты, а также трава. Выглядит это странно и небрежно, откровенно говоря.
Объяснений загадочным белым пятнам волгоградец, с его слов, как ни силился, так и не нашел.
— Даже не знаю, что предположить. Может быть, так в городе борются с грязью и серостью. Распылили белой побелки — вроде бы, как и чисто, — иронизирует горожанин.
Уже две субботы подряд неравнодушные к красоте своих улиц жители Волгограда выходят на общегородские субботники. Горожане активно наводят порядок в скверах и рядом со своими домами. По традиции волгоградцы белят стволы деревьев, защищая их таким образом от вредителей. Как правило, прилегающая к деревьям территория, кусты и трава, остаются все же в первозданном виде.
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