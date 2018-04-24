Волгоградские предприятия посетило 600 школьников и студентов

22 ведущих промпредприятия Волгоградской области провели ознакомительные экскурсии для школьников и студентов в рамках ежегодной акции «Неделя без турникетов».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, с 16 по 20 апреля ребята побывали в производственных цехах и лабораториях РУСАЛа , «Волгограднефтемаша», « Волжского трубного завода », «Завода „Метеор“, „Волжского Оргсинтеза“, „Камышинского текстиля“, „Царицынской объединенной мануфактуры“, „Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента“, „Волжскрезинотехники“ и других.

Отметим, акция „Неделя без турникетов“ проходит третий год подряд и каждый раз к ней присоединяются все новые участники. Если в 2016 году в ней участвовало только девять предприятий Волгограда , то в 2017 году к ним присоединились предприятия Волжского, а в 2018 году — камышинские компании.

Добавим, в этом году в области планируется открыть 17 новых предприятий и производственных участков.