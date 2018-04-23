В Кировске определили объем рыбалки на 2019 год

19 апреля в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области прошли общественные слушания по материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области (Ладожском озере) на 2019 год с оценкой воздействия на окружающую среду.

Слушания регулярно проводятся администрацией муниципального образования совместно с ФГБНУ «ГосНИОРХ» с учетом того, что на территории Кировского района ЛО расположены основные рыбодобывающие предприятия, работающие на Ладожском озере.

На мероприятии, под председательством заместителя главы районной администрации по общим вопросам Евгения Яковлева , присутствовали главный специалист отдела развития рыболовства АПК Ленинградской области Сергей Харламов , начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Северо-Западного территориального управления ФАР Олег Валерьевич Холкин, заведующий лабораторией ФГБНУ «ГосНИОРХ» Александр Шурухин и другие.

Александр Степанович представил свой доклад, в котором подчеркнул, что в водных объектах Ленинградской области общий допустимый улов на 2019 год определялся для двух единиц запаса — сига и судака Ладожского озера. Для оценки состояния их запасов проводилась инструментальная съемка с применением донных тралов конструкции ГосНИОРХ.

Итого, в 2019 году общий допустимый улов водных биоресурсов в водоемах Ленинградской области (без промысловых участков на Онежском и Чудском озерах), прогнозируется только для Ладожского озера в объеме 160 т, в т.ч. сига — 30. т, судака — 130 т.

По представленным материалам участники слушаний задавали вопросы, которые в основном касались снижения квот рыбодобычи, механизмов разработки прогноза по ОДУ.