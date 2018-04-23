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В Кировске определили объем рыбалки на 2019 год
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В Кировске определили объем рыбалки на 2019 год 

Ivyborg.ru 1 час назад
19 апреля в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области прошли общественные слушания по материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской области (Ладожском озере) на 2019 год с оценкой воздействия на окружающую среду.
Слушания регулярно проводятся администрацией муниципального образования совместно с ФГБНУ «ГосНИОРХ» с учетом того, что на территории Кировского района ЛО расположены основные рыбодобывающие предприятия, работающие на Ладожском озере.
На мероприятии, под председательством заместителя главы районной администрации по общим вопросам Евгения Яковлева, присутствовали главный специалист отдела развития рыболовства АПК Ленинградской области Сергей Харламов, начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Северо-Западного территориального управления ФАР Олег Валерьевич Холкин, заведующий лабораторией ФГБНУ «ГосНИОРХ» Александр Шурухин и другие.
Александр Степанович представил свой доклад, в котором подчеркнул, что в водных объектах Ленинградской области общий допустимый улов на 2019 год определялся для двух единиц запаса — сига и судака Ладожского озера. Для оценки состояния их запасов проводилась инструментальная съемка с применением донных тралов конструкции ГосНИОРХ.
Итого, в 2019 году общий допустимый улов водных биоресурсов в водоемах Ленинградской области (без промысловых участков на Онежском и Чудском озерах), прогнозируется только для Ладожского озера в объеме 160 т, в т.ч. сига — 30. т, судака — 130 т.
По представленным материалам участники слушаний задавали вопросы, которые в основном касались снижения квот рыбодобычи, механизмов разработки прогноза по ОДУ.
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