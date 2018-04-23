О чем может рассказать цвет глаз человека

В мире нет двух людей с абсолютно одинаковым цветом глаз. У всех детей при рождении глаза мутно-голубого цвета из-за отсутствия меланина, но в дальнейшем они приобретают один из немногочисленных оттенков, который останется человеком на всю жизнь.

Загадочный ген Еще в конце XIX века существовала гипотеза, что у предков человека были исключительно темные глаза. Ханс Эйберг, современный датский ученый из Копенгагенского университета, провел научные исследования, подтверждающие и развивающие эту идею. По результатам исследований, отвечающий за светлые оттенки глаз ген ОСА2, мутации которого отключают стандартный окрас, появился лишь в период мезолита (10000-6000 лет до н. э.). Ханс собирал доказательства с 1996 года и сделал выводы, что ОСА2 регулирует выработку меланина в организме, и любые изменения в гене снижают эту способность и нарушают его функционирование, делая глаза голубыми. Профессор также утверждает, что все голубоглазые обитатели Земли имеют общих предков, т.к. этот ген передается по наследству.

Однако разные формы одного и того же гена, аллели, всегда находятся в состоянии конкурентной борьбы, причем более темный цвет всегда «выигрывает», в результате чего у родителей с голубыми и карими глазами дети будут кареглазыми, и только у голубоглазой пары может появиться малыш с глазами холодных оттенков.

Редкие цвета глаз

В мире всего около 2% по-настоящему зеленоглазых людей, и большая их часть проживает в северных странах Европы. На территории России часто встречаются неравномерные зеленые оттенки глаз, примесью коричневого или серого пигмента. Также невероятным исключением являются черные глаза, хотя и встречаются они гораздо чаще, чем другие. Радужная оболочка таких глаз отличается высокой концентрацией меланина, который почти полностью поглощает свет. Многие считают, что красные глаза присущи всем альбиносам, хотя на деле это скорее исключение, а не правило (у большинства альбиносов глаза карие или голубые). Красные глаза — результат отсутствия меланина в эктодермальном и мезодермальном слоях, когда кровеносные сосуды и коллагеновые волокна «просвечиваются», определяя цвет радужки. Очень редким цветом является разновидность самого распространенного — речь идет о янтарных, иногда желтых глазах.

Этот цвет появляется в результате наличия пигмента липохрома, который также содержится у зеленоглазых людей. Эта редкая окраска глаза присуща некоторым видам животных, например, волкам, кошкам, совам и орлам.

География цвета

Профессор Эйберг высказал предположение по поводу географических координат, где начались мутационные процессы «голубоглазого» гена. По мнению ученого, все началось, как ни странно, в северных районах Афганистана , между Индией и Ближним Востоком. В период мезолита арийские племена находились именно здесь. Кстати, именно к этому периоду относится и разделение языков индоевропейской группы. На данный момент самым распространенным цветом глаз в мире является карий, за исключением Балтийских стран. Голубые и синие глаза наиболее распространены среди населения Европы.

Например, в Германии такими глазами могут похвастаться 75% населения, а в Эстонии все 99%. Синие и голубые глаза распространены среди населения Европы, особенно в Прибалтике и Северной Европе, часто встречаются на Ближнем Востоке (в Афганистане, Ливане Иране ). Среди украинских евреев носителей этого цвета глаз 53,7%. Серый цвет глаз распространен в Восточной и Северной Европе, а в России носителей этого цвета около 50%. Кареглазых жителей в нашей стране порядка 25%, голубоглазых различных оттенков — 20%, а вот носители редкого зеленого и темного, почти черного цвета суммарно составляют не более 5% россиян.

Гетерохромия

Это удивительное явление выражается в разном цвете глаз одного человека или животного. Чаще всего гетерохромия обусловлена генетически. Например, заводчики и селекционеры намерено выводят породы кошек и собак с разным цветом глаз. У людей существует три типа этой особенности: полная, центральная и секторальная гетерохромия. Соответственно наименованиям, в первом случае оба глаза имеют собственный, зачастую контрастный друг другу оттенок. Наиболее распространен окрас одного глаза в карий, а другого в голубой цвет. Для центральной гетерохромии характерно наличие нескольких полноценных цветных колец радужной оболочки одного глаза. Секторная гетерохромия — неравномерный окрас одного глаза в несколько оттенков. Существует три отдельных пигмента, характеризующих цвет глаз — синий, коричневый и желтый, количество которых и формирует загадочные оттенки при гетерохромии, которая проявляется примерно у 10 человек из 1000.

Психология цвета

Профессор Джоана Роб из университета Лоувил, США , утверждает, что голубоглазые люди более склонны к стратегическому мышлению и лучше играют в гольф, а кареглазые имеют хорошую память, очень рассудительны и темпераментны.

О взаимосвязи цвета глаз и характера человека любят упоминать астрологи и психологи. Чаще всего утверждают, например, что синеглазые люди настойчивы и сентиментальны, но бывают надменными. Сероглазые умны, но бессильны в вопросах, требующих чувственного подхода, а зеленоглазые, например, нежны и, одновременно с этим, бывают излишне принципиальны. Не всегда подобные выводы строятся на статистических исследованиях и опросах. Есть здесь и рациональное научное зерно. Например, ученые обнаружили ген PАХ6, который играет серьезную роль в пигментации радужки и типе личности. Он участвует в развитии части лобной доли, которая отвечает за сопереживание и самоконтроль. Таким образом, можно утверждать, что характер человека и цвет его глаз биологически взаимосвязаны, но исследований в данной области все еще недостаточно, чтобы считать подобные заявления научными.

Восприятие окружающими

В США проведено исследование с участием тысячи женщин от 16 до 35 лет. Результаты его довольно интересны: голубые и серые глаза придают обладателю образ «милого» (42%) и доброго (10%) человека, зеленые глаза ассоциируются к сексуальностью (29%) и хитростью (20%), а карие — с развитым интеллектом (34%) и добротой (13%).

Исследователи Университета Чарльза в Праге провели необычный эксперимент для выяснения степени доверия к людям в зависимости от цвета глаз. Наибольший процент участников признал кареглазых людей на фото заслуживающими большего доверия. В процессе эксперимента ученые показали новые фотографии, на которых меняли цвет глаз одним и тем же людям, в результате чего были сделаны любопытные выводы. Оказалось, доверие вызывает скорее присущие кареглазым людям черты лица, а не сам цвет глаз, как таковой. Например, у кареглазых мужчин чаще встречаются приподнятые уголки губ, широкие подбородок и большие глаза, в то время как у голубоглазых — узкий рот, глаза небольшого размера и опущенные уголки губ. Кареглазые женщины, как оказалось, считаются более надежными, хотя статистически это менее выражено, чем в случае с темноглазыми мужчинами.

В мире нет двух людей с абсолютно одинаковым цветом глаз. У всех детей при рождении глаза мутно-голубого цвета из-за отсутствия меланина, но в дальнейшем они приобретают один из немногочисленных оттенков, который останется человеком на всю жизнь.

Загадочный ген Еще в конце XIX века существовала гипотеза, что у предков человека были исключительно темные глаза. Ханс Эйберг, современный датский ученый из Копенгагенского университета, провел научные исследования, подтверждающие и развивающие эту идею. По результатам исследований, отвечающий за светлые оттенки глаз ген ОСА2, мутации которого отключают стандартный окрас, появился лишь в период мезолита (10000-6000 лет до н. э.). Ханс собирал доказательства с 1996 года и сделал выводы, что ОСА2 регулирует выработку меланина в организме, и любые изменения в гене снижают эту способность и нарушают его функционирование, делая глаза голубыми. Профессор также утверждает, что все голубоглазые обитатели Земли имеют общих предков, т.к. этот ген передается по наследству.

Однако разные формы одного и того же гена, аллели, всегда находятся в состоянии конкурентной борьбы, причем более темный цвет всегда «выигрывает», в результате чего у родителей с голубыми и карими глазами дети будут кареглазыми, и только у голубоглазой пары может появиться малыш с глазами холодных оттенков.

Редкие цвета глаз

В мире всего около 2% по-настоящему зеленоглазых людей, и большая их часть проживает в северных странах Европы. На территории России часто встречаются неравномерные зеленые оттенки глаз, примесью коричневого или серого пигмента. Также невероятным исключением являются черные глаза, хотя и встречаются они гораздо чаще, чем другие. Радужная оболочка таких глаз отличается высокой концентрацией меланина, который почти полностью поглощает свет. Многие считают, что красные глаза присущи всем альбиносам, хотя на деле это скорее исключение, а не правило (у большинства альбиносов глаза карие или голубые). Красные глаза — результат отсутствия меланина в эктодермальном и мезодермальном слоях, когда кровеносные сосуды и коллагеновые волокна «просвечиваются», определяя цвет радужки. Очень редким цветом является разновидность самого распространенного — речь идет о янтарных, иногда желтых глазах.

Этот цвет появляется в результате наличия пигмента липохрома, который также содержится у зеленоглазых людей. Эта редкая окраска глаза присуща некоторым видам животных, например, волкам, кошкам, совам и орлам.

География цвета

Профессор Эйберг высказал предположение по поводу географических координат, где начались мутационные процессы «голубоглазого» гена. По мнению ученого, все началось, как ни странно, в северных районах Афганистана, между Индией и Ближним Востоком. В период мезолита арийские племена находились именно здесь. Кстати, именно к этому периоду относится и разделение языков индоевропейской группы. На данный момент самым распространенным цветом глаз в мире является карий, за исключением Балтийских стран. Голубые и синие глаза наиболее распространены среди населения Европы.

Например, в Германии такими глазами могут похвастаться 75% населения, а в Эстонии все 99%. Синие и голубые глаза распространены среди населения Европы, особенно в Прибалтике и Северной Европе, часто встречаются на Ближнем Востоке (в Афганистане, Ливане, Иране). Среди украинских евреев носителей этого цвета глаз 53,7%. Серый цвет глаз распространен в Восточной и Северной Европе, а в России носителей этого цвета около 50%. Кареглазых жителей в нашей стране порядка 25%, голубоглазых различных оттенков — 20%, а вот носители редкого зеленого и темного, почти черного цвета суммарно составляют не более 5% россиян.

Гетерохромия

Это удивительное явление выражается в разном цвете глаз одного человека или животного. Чаще всего гетерохромия обусловлена генетически. Например, заводчики и селекционеры намерено выводят породы кошек и собак с разным цветом глаз. У людей существует три типа этой особенности: полная, центральная и секторальная гетерохромия. Соответственно наименованиям, в первом случае оба глаза имеют собственный, зачастую контрастный друг другу оттенок. Наиболее распространен окрас одного глаза в карий, а другого в голубой цвет. Для центральной гетерохромии характерно наличие нескольких полноценных цветных колец радужной оболочки одного глаза. Секторная гетерохромия — неравномерный окрас одного глаза в несколько оттенков. Существует три отдельных пигмента, характеризующих цвет глаз — синий, коричневый и желтый, количество которых и формирует загадочные оттенки при гетерохромии, которая проявляется примерно у 10 человек из 1000.

Психология цвета

Профессор Джоана Роб из университета Лоувил, США, утверждает, что голубоглазые люди более склонны к стратегическому мышлению и лучше играют в гольф, а кареглазые имеют хорошую память, очень рассудительны и темпераментны.

О взаимосвязи цвета глаз и характера человека любят упоминать астрологи и психологи. Чаще всего утверждают, например, что синеглазые люди настойчивы и сентиментальны, но бывают надменными. Сероглазые умны, но бессильны в вопросах, требующих чувственного подхода, а зеленоглазые, например, нежны и, одновременно с этим, бывают излишне принципиальны. Не всегда подобные выводы строятся на статистических исследованиях и опросах. Есть здесь и рациональное научное зерно. Например, ученые обнаружили ген PАХ6, который играет серьезную роль в пигментации радужки и типе личности. Он участвует в развитии части лобной доли, которая отвечает за сопереживание и самоконтроль. Таким образом, можно утверждать, что характер человека и цвет его глаз биологически взаимосвязаны, но исследований в данной области все еще недостаточно, чтобы считать подобные заявления научными.

Восприятие окружающими

В США проведено исследование с участием тысячи женщин от 16 до 35 лет. Результаты его довольно интересны: голубые и серые глаза придают обладателю образ «милого» (42%) и доброго (10%) человека, зеленые глаза ассоциируются к сексуальностью (29%) и хитростью (20%), а карие — с развитым интеллектом (34%) и добротой (13%).

Исследователи Университета Чарльза в Праге провели необычный эксперимент для выяснения степени доверия к людям в зависимости от цвета глаз. Наибольший процент участников признал кареглазых людей на фото заслуживающими большего доверия. В процессе эксперимента ученые показали новые фотографии, на которых меняли цвет глаз одним и тем же людям, в результате чего были сделаны любопытные выводы. Оказалось, доверие вызывает скорее присущие кареглазым людям черты лица, а не сам цвет глаз, как таковой. Например, у кареглазых мужчин чаще встречаются приподнятые уголки губ, широкие подбородок и большие глаза, в то время как у голубоглазых — узкий рот, глаза небольшого размера и опущенные уголки губ. Кареглазые женщины, как оказалось, считаются более надежными, хотя статистически это менее выражено, чем в случае с темноглазыми мужчинами.