Ещё
Что русские доставали из колодцев во время осады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Что русские доставали из колодцев во время осады 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Удивительно, но в колодец бросали разные вещи: рукодельницы бросали пряжу, овечью шерсть, льняную кудель; молодожены — кусок свадебного каравая и деньги; войны после окончания «службы» — оружие.
В летописях упоминаются находчивые жители осажденного города, которые собрали последние «крохи» — бочки с медовым напитком и киселем, и опустили в колодец.
Во время переговоров с неприятелем как бы между прочим извлекали содержимое, вот, мол, земля-матушка сама кормит. Осаждайте-не осаждайте, а мы-то с голоду не помрем. Враг подумал-подумал, да и отступил.
Кириллица: последние новости
Почему некоторые казаки приняли ислам Когда Африка могла быть нашей Отсоединиться от интернета: что будет, если Россия это сделает
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»462
Россия поставила США серьезное условие276
Климкин сделал грубую ошибку55
Российские суда лишат входа на Украину156
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение