В майские праздники в Воронеже будут усилены меры безопасности 

Сотни турникетов, десятки рамок металлоискателей и бесперебойное видеонаблюдение установят в местах массового скопления.
Охране общественного порядка на майских праздниках уделят особое внимание. На совещании в мэрии рассказали о безопасности в ближайшие праздничные дни. На особом контроле и День Победы — помимо правоохранителей на праздничных площадках будут дежурить работники частных охранных предприятий, волонтеры, представители народных дружин. По поручению главы города, сотрудники управ должны будут дежурить у мусорных контейнеров, — для контртеррористической безопасности. Празднование 73 годовщины Победы начнется в 9 часов утра традиционным парадом. В этом году вместе с пешей колонной пройдет и военная техника. Желающие посмотреть на действо с площади Ленина должны будут пройти через рамки металлоискателей. Контроль, предупреждают, ждет всех участников праздника. Руководитель управления культуры Андрей Харитонов пояснил, как можно будет поучаствовать одном из главных мероприятий праздника: — По окончании парада идет шествие «Бессмертный полк». Место сбора аналогично предыдущим годам. Улица Кардашова, Дзержинского, в этом перекрестке. Будет 3 входа в зону сбора участников «Бессмертного полка». Они также будут огорожены турникетами с рамками металлодетекторов.