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Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» начнутся 24 апреля
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Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» начнутся 24 апреля 

RT на русском 1 час назад
Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» в Московской области начнутся во вторник, 24 апреля, и должны занять от четырёх до пяти недель, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.
К мероприятиям привлечены специалисты из Нидерландов.
Газ со свалки будет выделяться на протяжении 10-15 лет. Как отметил оператор полигона Максим Конопко, голландская сторона гарантирует, что всё это время система будет работать без сбоев.
Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне в Волоколамске сделали резервуар, чтобы остановить заражение реки.
2 апреля Nation News сообщало, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».
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