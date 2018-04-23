Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» начнутся 24 апреля

Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» в Московской области начнутся во вторник, 24 апреля, и должны занять от четырёх до пяти недель, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

К мероприятиям привлечены специалисты из Нидерландов

Газ со свалки будет выделяться на протяжении 10-15 лет. Как отметил оператор полигона Максим Конопко, голландская сторона гарантирует, что всё это время система будет работать без сбоев.

Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне в Волоколамске сделали резервуар, чтобы остановить заражение реки.

2 апреля Nation News сообщало, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».