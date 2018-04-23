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Наследие Владимира Короленко обсудят в Нижнем на Всероссийской конференции
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Наследие Владимира Короленко обсудят в Нижнем на Всероссийской конференции 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Наследие русско-украинского писателя, публициста и общественного деятеля Владимира Короленко обсудят в Нижнем Новгороде на первой Всероссийской научно-практической конференции
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, образ выдающегося публициста, общественного деятеля станет основой для рассуждений ученых из разных регионов России о принципах гражданственности в нашей стране, законах журналистского и литературного творчества и о новых открытиях историков и краеведов.
Пленарное заседание откроется в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике в 10.00 24 апреля.
25 апреля в рамках конференции пройдет публичная лекция проф. Антона Фортунатова «Визуальность как приговор. Особенности телевизионной комммуникации».
26 апреля откроется секция политологии, проводимая Институтом международных отношений и мировой истории совместно с Российским политологическим обществом (РПО).
Напомним, Владимир Галактионович Короленко провел в Нижнем Новгороде 11 лет. На рубеже XIX-XX веков он успел сделать настолько много, что Максим Горький назвал этот период в нашей истории «Временем Короленко».
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