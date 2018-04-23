Наследие Владимира Короленко обсудят в Нижнем на Всероссийской конференции

Наследие русско-украинского писателя, публициста и общественного деятеля Владимира Короленко обсудят в Нижнем Новгороде на первой Всероссийской научно-практической конференции

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, образ выдающегося публициста, общественного деятеля станет основой для рассуждений ученых из разных регионов России о принципах гражданственности в нашей стране, законах журналистского и литературного творчества и о новых открытиях историков и краеведов.

Пленарное заседание откроется в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике в 10.00 24 апреля.

25 апреля в рамках конференции пройдет публичная лекция проф. Антона Фортунатова «Визуальность как приговор. Особенности телевизионной комммуникации».

26 апреля откроется секция политологии, проводимая Институтом международных отношений и мировой истории совместно с Российским политологическим обществом (РПО).