Посол Италии прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями

Посол Италии России Паскуале Терраччано в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировал ситуацию с санкциями против Москвы

«Мы считаем, что санкционный статус должен носить исключительно временный характер. Санкции были приняты, чтобы решить ситуацию, возникшую на Украине , поэтому мы считаем, что они не должны никоим образом быть постоянными», — заявил дипломат.

По его словам, такие меры используются в качестве инструмента, чтобы добиться определённого результата.

Терраччано выразил надежду, что санкции удастся уменьшить.

«В этом смысле мы работаем над тем, чтобы комиссия Евросоюза отменила санкции в отношении российского малого и среднего бизнеса. Мы твёрдо намерены исправить допущенные ошибки», — добавил посол.