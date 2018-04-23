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Посол Италии прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями
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Посол Италии прокомментировал ситуацию с антироссийскими санкциями 

RT на русском 1 час назад
Посол Италии в России Паскуале Терраччано в беседе с изданием «Реальное время» прокомментировал ситуацию с санкциями против Москвы.
«Мы считаем, что санкционный статус должен носить исключительно временный характер. Санкции были приняты, чтобы решить ситуацию, возникшую на Украине, поэтому мы считаем, что они не должны никоим образом быть постоянными», — заявил дипломат.
По его словам, такие меры используются в качестве инструмента, чтобы добиться определённого результата.
Терраччано выразил надежду, что санкции удастся уменьшить.
«В этом смысле мы работаем над тем, чтобы комиссия Евросоюза отменила санкции в отношении российского малого и среднего бизнеса. Мы твёрдо намерены исправить допущенные ошибки», — добавил посол.
Ранее заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова в разговоре с RT прокомментировала заявление экс-министра финансов Алексея Кудрина о влиянии санкций на курс рубля.
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