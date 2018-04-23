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Число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет
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Число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет 

RT на русском 1 час назад
«Первое шествие было в 2014 году — участвовали более четырёх тысяч человек (в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле и Нагайбакском районе), а в прошлом году были задействованы уже все территории, было более 200 тыс. человек», — заявил руководитель исполкома регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Игорь Белехов.
По его словам, эта акция имеет значение для всех жителей области, несмотря на то, что регион был тыловым.
Как отметил Белехов, вклад в Победу жителей Южного Урала не меньший, чем тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в День Победы в Хабаровске можно будет увидеть «Эскадрилью героев» — парад самолётов малой авиации с портретами боевых лётчиков на борту.
RT на русском: последние новости
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