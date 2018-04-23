Кристина Асмус подогревает слухи о беременности

В обычной жизни Кристину Асмус редко встретишь в объемных нарядах, артистка предпочитает подчеркивать свою идеальную фигуру облегающими платьями, брюками-дудочками, шортами и топами. Но в последнее время артистку редко можно встретить в подобных нарядах. Кристина все чаще выходит в свет в вещах-оверсайз, тем самым, подогревая слухи о второй беременности.

Первым о пополнении в семье заговорил Гарик Харламов . Недавно Кристина отпраздновала день рождения. Супруг трогательно поздравил ее в своем микроблоге и поставил под публикацией тег «моячетвертинка». Внимательные поклонники тут же обратили на это внимание и решили, что таким образом шоумен сообщил о скором пополнении в семье.

Напомним, пара воспитывает дочь Настю. Звездные родители еще ни раз не показывали девочку лицом поклонникам, они стараются оберегать ее от чересчур навязчивого внимания.

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