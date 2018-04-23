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Кристина Асмус подогревает слухи о беременности
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Кристина Асмус подогревает слухи о беременности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В обычной жизни Кристину Асмус редко встретишь в объемных нарядах, артистка предпочитает подчеркивать свою идеальную фигуру облегающими платьями, брюками-дудочками, шортами и топами. Но в последнее время артистку редко можно встретить в подобных нарядах. Кристина все чаще выходит в свет в вещах-оверсайз, тем самым, подогревая слухи о второй беременности.
Первым о пополнении в семье заговорил Гарик Харламов. Недавно Кристина отпраздновала день рождения. Супруг трогательно поздравил ее в своем микроблоге и поставил под публикацией тег «моячетвертинка». Внимательные поклонники тут же обратили на это внимание и решили, что таким образом шоумен сообщил о скором пополнении в семье.
Напомним, пара воспитывает дочь Настю. Звездные родители еще ни раз не показывали девочку лицом поклонникам, они стараются оберегать ее от чересчур навязчивого внимания.
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