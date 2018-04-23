Танки на оленьих тропах: как удалось разбить немцев под Мурманском

Немцам не удалось за 3 года пройти «смешные» (выражение Гитлера) 100 километров до Мурманска . Советские войска за три недели не только разгромили группировку противника в Заполярье, но и освободили соседнюю страну.

Несостоявшийся банкет

Когда говорят о войне на Крайнем Севере, обычно вспоминают о морских сражениях в Арктике, о караванах судов наших союзников во Второй мировой войне, доставлявших в СССР оружие и продовольствие.

Сухопутная война на Кольском полуострове гораздо менее известна. А ведь именно здесь впервые в Великой Отечественной войне немцы были остановлены осенью 1941 года на дальних подступах к Мурманску, который собирались взять в считанные дни. (В карманах убитых гитлеровцев даже находили заранее распечатанные приглашения на банкет в мурманской гостинице «Арктика»).

Кстати, и советское правительство допускало мысль, что город удержать не удастся. Известно секретное распоряжение Сталина, об эвакуации предприятий на случай невозможности удержать Мурманск.

Линия фронта, тем не менее, остановилась на берегах реки Западная Лица, в местах, которые ныне носят название Долина Славы, а в годы войны назывались Долиной Смерти.

Нацисты были остановлены здесь благодаря контрудару Полярной дивизии, более чем на половину состоявшей из заключённых. Немцы, в том числе егеря из хвалёной горнострелковой дивизии «Эдельвейс», испытывали ужас во время штыковых атак бойцов этой воинской части. И потому она получила у них название «дикой». За три с лишним года войны немцы так и не смогли ни на метр приблизиться к Мурманску с рубежей, на которых их остановила заполярная «дикая дивизия». Мало того, на советско-финской границе в Заполярье был участок, где удалось отбросить финские части, наступавшие на Мурманск и Кировскую железную дорогу, к исходным позициям. А у погранзнака №1 на Кольском полуострове немцы так и не смогли перейти границы. Можно сказать, что именно в Заполярье впервые был сорван Блицкриг.

Непокорный адмирал

Этому имелось несколько объяснений. Во-первых, у немцев в Заполярье не было эффекта внезапности. Наступление здесь началось спустя несколько дней после нападения Германии на СССР. Первые дни войны немцы даже, бравируя, на глазах у советских солдат ходили за водой. Советские военнослужащие до начала активных боёв не всегда решались открывать огонь. Не все ещё могли уложить в своём сознании, что началась война.

Положительную роль сыграла и мужественная позиция адмирала, бессменного в годы войны командующего Северного флота Арсения Головко. Именно он на свой страх и риск отдал приказ привести флот в боевую готовность ещё 21 июня 1941 года. Благодаря этому бомбардировки противника не нанесли существенного ущерба флоту, и он принимал активное участие в поддержке сухопутных сил огнём морской артиллерии.

Тем не менее, в конце лета 1941 года немцам удалось прорвать нашу оборону. На фронте сложилась критическая ситуация, которая могла привести к разгрому 14-й армии и падению Мурманска.

5 сентября 1941 года в Мурманске началось формирование Полярной дивизии народного ополчения. В неё записывались обычные рабочие, портовые грузчики, рыбаки, судоремонтники. Большинство из них не имело военного опыта, а кто-то держал оружие впервые в жизни. Были в дивизии партийные и комсомольские работники. Но больше всего записывалось в Полярную дивизию …политзаключённых и уголовников.

Если военнообязанных-рабочих записалось в строй 5715 человек, то заключенных — 7650 человек. Согласно воспоминаниям ветеранов, среди добровольцев из числа заключенных предателей не было. Сражались с врагом они отчаянно, многие погибли в боях. Именно удар Полярной дивизии во фланг наступавшим немецким войскам остановил их наступление на Мурманск.

Второй после Сталинграда

Да, фашистам не удалось взять столицу Заполярья. Но через Мурманск шли товары, которые союзники по антигитлеровской коалиции слали сражающемуся СССР. Безучастно смотреть на это немцы не могли. Поэтому Гитлер приказал уничтожить город с воздуха. Порой в городе было опасней, чем на фронте. Тяжелей всего приходилось мурманчанам летом 1942 года. Пользуясь тем, что во время полярного дня светло круглые сутки, немцы днём и ночью совершали десятки авианалётов на город. Мурманск, тогда бывший по большей части деревянным, выгорел на три четверти. По числу сброшенных на него бомб этот город уступает только Сталинграду. Недаром, после войны Мурманск включили в десятку городов, подлежащих восстановлению в первую очередь.

Танки на оленьих тропах

Недавно исполнилось 70 лет Петсамо-Киркенеской операции по освобождению Советского Заполярья и Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков. Немцы вгрызались в заполярный гранит 4 года, строили мощные оборонительные сооружения. Особенно тяжело было штурмовать укреплённую линию фашистов в горах Муста-Тунтури. Советское командование пошло на, что называется, нестандартный шаг. Именно здесь первый и пока единственный раз в мировой практике в условиях Заполярья в бою использовались танки. Причём это были тяжёлые танки КВ2, уже устаревшие к 1944 году. Однако, как оказалось, именно они, а не легендарные «тридцатьчетвёрки» в условиях гор и заболоченной тундры обладали лучшей проходимостью.

Немцам особенно важно было удержаться в районе Печенги у норвежской границы, где находились месторождения никеля, необходимые Рейху для выплавки боевой стали. Однако, несмотря на традиционный приказ Гитлера, держаться до последнего, около половины пятидесятитысячной группировки фашистов, были вынуждены «драпать» из Заполярья.

Остальные были убиты или ранены. Освобождение Северной Норвегии закончилось 1 ноября.

То есть всего за три недели советские воины разгромили группировку противника, четыре года готовившуюся к обороне.