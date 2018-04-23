Около 15 км осталось пройти до Северного полюса экспедиции московских школьников

Об этом сообщил журналистам в ходе телефонной конференции руководитель экспедиции Матвей Шпаро.

«До полюса нам осталось идти примерно 15 км. Уже завтра мы достигнем цели и встанем на стоянку», — заявил он.

Одна из участниц экспедиции отметила, что достижение Северного полюса участники экспедиции отпразднуют блинами. «Вчера у нас был торт, а когда достигнем полюса, будем праздновать — испечем блины. У нас с собой готовые коржи и сгущенка. Торт был в честь преодоления трещины во льду», — добавила она.

В рамках 10-й Большой арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео». Семь школьников и двое взрослых руководителей экспедиции должны пройти 100 км примерно за 10 дней.