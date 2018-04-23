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Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия
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Россиянок признали самыми незащищенными в мире от насилия 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Россия оказалась среди стран, чьи законы не защищают женщин от насилия. Об этом говорится в ежегодном отчете Всемирного банка «Women, Business and the Law 2018».
Помимо России в докладе фигурируют 20 стран, которые набрали ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин. Таким образом, Россия оказалась на одной ступени с Узбекистаном, Либерией, Габоном, Ираном, Йеменом и ОАЭ. 35 процентов государств с нулевым рейтингом находятся в Средней Азии и Северной Африке, 19 процентов — в Черной Африке.
Авторы доклада указывают, что в России нет законов о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте и в учебном заведении. В уголовном кодексе отсутствует статья о сексуальном насилии на работе, и для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты.
Основа безопасности женщины в стране — это решение вопроса о семейных побоях, сказано в отчете. В 36 из 189 проанализированных стран эта область никак не регулируется. 29 из этих государств находятся в Африке и Центральной Азии. Оставшиеся семь — это Россия, Афганистан, Армения, Гаити, Узбекистан, Микронезия и Мьянма.
В феврале депутаты Госдумы обсуждали возможность юридического определения приставаний и домогательств на работе. Дискуссия ничем не закончилась, а в Совете Федерации предположили, что уточнять такие термины не обязательно.
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