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Победу революции в Армении присудила армия
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Победу революции в Армении присудила армия 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Вот интересно. Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских.
Происходят митинги разнообразные, цивилизованный мир предостерегает нецивилизованную власть от «применения чрезмерного насилия».
А потом армия говорит, что в этой зарнице победил, например, условный «премьер-министр». И политическая эмиграция сообщает, что «над страной опустился свинцовый занавес реакции» (например, как в Венесуэле).
Или, напротив, армия рекомендует премьер-министру признать свое поражение по очкам и перед всеми вежливо извиниться.
И весь мир поздравляет некий абстрактный «народ», а не конкретных офицеров, которых стоило бы поздравить по всем понятиям. И политическая эмиграция рукоплещет и собирается возвращаться.
Премьер-министр же отечески жмет офицерам руки и доверительно сообщает, садясь в самолет, увозящий в эмиграцию его, что «вы, парни, не знаете еще с чем связались. а если бы знали, не улыбались» (Марселу Каэтану, Португалия, 1974)
Бескровная и удачная революция — это революция, где победу присуждает армия. А не бегают друг за другом со стрельбой вооруженные группы «оппозиции» и «полицейских».
В Армении, судя по всему, произошла именно такая. В ключе революции 25 апреля 1974 в Португалии.
Это дает надежду и на сохранение внешнеполитического курса, и на ту самую «геополитическую стабильность».
Ну а если удастся снизить транзакционные издержки (на самом деле ренту карабахского клана) в экономике и нормализовать отношения с диаспорами на Западе, то армяне вообще кругом окажутся победителями.
Хотя тех офицеров, которые присудили победу, немножечко жалко. Неизвестные герои настоящие.
Источник: Блог Глеба Кузнецова
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