Победу революции в Армении присудила армия

Вот интересно. Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских.

Происходят митинги разнообразные, цивилизованный мир предостерегает нецивилизованную власть от «применения чрезмерного насилия».

А потом армия говорит, что в этой зарнице победил, например, условный «премьер-министр». И политическая эмиграция сообщает, что «над страной опустился свинцовый занавес реакции» (например, как в Венесуэле ).

Или, напротив, армия рекомендует премьер-министру признать свое поражение по очкам и перед всеми вежливо извиниться.

И весь мир поздравляет некий абстрактный «народ», а не конкретных офицеров, которых стоило бы поздравить по всем понятиям. И политическая эмиграция рукоплещет и собирается возвращаться.

Премьер-министр же отечески жмет офицерам руки и доверительно сообщает, садясь в самолет, увозящий в эмиграцию его, что «вы, парни, не знаете еще с чем связались. а если бы знали, не улыбались» (Марселу Каэтану, Португалия , 1974)

Бескровная и удачная революция — это революция, где победу присуждает армия. А не бегают друг за другом со стрельбой вооруженные группы «оппозиции» и «полицейских».

Армении , судя по всему, произошла именно такая. В ключе революции 25 апреля 1974 в Португалии.

Это дает надежду и на сохранение внешнеполитического курса, и на ту самую «геополитическую стабильность».

Ну а если удастся снизить транзакционные издержки (на самом деле ренту карабахского клана) в экономике и нормализовать отношения с диаспорами на Западе, то армяне вообще кругом окажутся победителями.

Хотя тех офицеров, которые присудили победу, немножечко жалко. Неизвестные герои настоящие.