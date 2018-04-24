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Путин приказал прокуратуре разобраться с вырубками леса в Омской области
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Путин приказал прокуратуре разобраться с вырубками леса в Омской области 

АиФ-Омск 39 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Генеральная прокуратура РФ должна до 1 июня провести проверку «выявленных участниками Общероссийского общественного движения „Народный фронт „за Россию“ фактов нарушений лесного законодательства в части, касающейся рубки лесных насаждений в Омской области“. Такое поручение подписал лично президент России Владимир Путин по итогам работы медиафорума региональных и местных СМИ. Отчитаться о результатах проверки должен Генпрокурор России Юрий Чайка.
Напомним, что медиафорум прошёл 2 марта, тогда представители ОНФ рассказали Владимиру Путину о проблеме с „чёрными лесорубами“, группировкой преступников, которая незаконно вырубает леса в Тарском районе. Тогда Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.
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