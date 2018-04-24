Путин приказал прокуратуре разобраться с вырубками леса в Омской области

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, что медиафорум прошёл 2 марта, тогда представители ОНФ рассказали Владимиру Путину о проблеме с „чёрными лесорубами“, группировкой преступников, которая незаконно вырубает леса в Тарском районе. Тогда Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.