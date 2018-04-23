Кадеты из ЮВАО дали торжественную клятву в Музее Победы 

Клятву кадета торжественно принесли в Музее Победы воспитанники Кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, что в ЮВАО.
В мероприятии приняли сотрудники Следственного комитета России, ветераны Великой Отечественной войны, студенты Московской академии СК России, преподаватели и учащиеся Кадетского корпуса, родственники воспитанников и другие. Открывая мероприятие, с напутственным словом перед ребятами выступил заместитель директора Кадетского корпуса Следственного комитета РФ Игорь Александров. А кадетские удостоверения ребятам лично вручил заместитель председателя СК России Александр Федоров, пожелав кадетам успехов в учебе и в деле служения Родине.