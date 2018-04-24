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СМИ: в Краснодаре супруги-полицейские устроили драку в ночном магазине
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СМИ: в Краснодаре супруги-полицейские устроили драку в ночном магазине 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. В социальных сетях появилось видео, на котором супруги устроили драку в ночном магазине. Как сообщают авторы ролика, на кадрах запечатлены сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края. Якобы мужчина ранее состоял на службе в системе МВД, а ныне возглавляет Благотворительный фонд а его жена до сих носит погоны майора.
На видео отчетливо видны лица предполагаемой семьи полицейских. Более того, нарушительница порядка показывает предположительно хозяину торговой точки свое удостоверение. По словам очевидцев, конфликт произошел в связи с тем, что супругам отказали в продаже алкогольных напитков, сославшись на федеральный закон, запрещающий реализацию спиртного после 23:00.
В пресс-службе ГУ МВД РФ сообщили, что по данному факту проводится проверка. Если окажется, что герои скандального видео действительно имеют отношение к органам внутренних дел, то их ждет суровое наказание — вплоть до увольнения.
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