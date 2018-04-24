СМИ: в Краснодаре супруги-полицейские устроили драку в ночном магазине

Краснодар . 24 апр. — Новая Кубань. В социальных сетях появилось видео, на котором супруги устроили драку в ночном магазине. Как сообщают авторы ролика, на кадрах запечатлены сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края . Якобы мужчина ранее состоял на службе в системе МВД , а ныне возглавляет Благотворительный фонд а его жена до сих носит погоны майора.

На видео отчетливо видны лица предполагаемой семьи полицейских. Более того, нарушительница порядка показывает предположительно хозяину торговой точки свое удостоверение. По словам очевидцев, конфликт произошел в связи с тем, что супругам отказали в продаже алкогольных напитков, сославшись на федеральный закон, запрещающий реализацию спиртного после 23:00.