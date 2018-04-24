На Кубани проверяют видео, где «полицейские» затеяли драку из-за выпивки

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале «Типичный Краснодар», мужчина и его спутница пришли в ночное время за алкоголем, однако получили отказ и начали ругаться с сотрудниками магазина. На кадрах нетрезвая женщина демонстрирует продавцам документ и представляется сотрудником полиции. Камеры наблюдения также запечатлели потасовку около магазина.