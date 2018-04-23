СЖР приступает к выработке законодательных мер по защите журналистов в горячих точках 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил о готовности организации приступить к выработке законодательных мер по урегулированию вопросов, касающихся возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в горячих точках. Об этом Соловьев сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству и СЖР.
"Совместно со специалистами из правительства, я думаю, мы сможем выработать правильную систему мер и дополнительной поддержки наших военных корреспондентов", — сказал Соловьев.
"Мы всегда будем помнить наших погибших коллег, и в этой уже законодательной работе постараемся защитить тех, кто сегодня по велению служебного долга из мирной жизни отправляется на работу — на войну", — добавил он.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2018 года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.