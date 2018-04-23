От рокировки минздрава до Путина, который «нам не царь» 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам понедельника, 23 апреля. Рокировки Минздрав Республики Татарстан взял курс на кадровые перестановки. Сегодня РКБ возглавил Рафаэль Шавалиев, который ранее стоял у руля ДРКБ. В свою очередь, ДРКБ теперь руководит Айрат Зиатдинов. А в должности главного врача городской поликлиники №21 утвердили Рустема Гайфуллина — он до настоящего моменты был во главе РКБ. Замкнув этот круг, сообщим, министр здравоохранения РТ Марат Садыков подтвердил, кадровые ротации продолжатся — такова утвержденная стратегия министерства. Утраты Ушла из жизни журналист Раиса Щербакова. О ее кончине на личной странице в социальной сети Facebook сообщила коллега. Недавно Щербакова выписалась из больницы, перенесла микроинсульт. Кроме того, Татарстан прощается со старейшим преподавателем журфака КФУ, фотокорреспондентом Джавидом Акчуриным. Он умер после продолжительной болезни. Жалобы Представители Общественного объединения «Родительское сообщество Татарстана» (РоСТ) направили обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с высказываниями председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. В обращении родители настаивают, что Мухаметшин «разжигает межнациональную рознь», тем самым, «подрывая авторитет партии „Единая Россия“. Все из-за высказывания Мухаметшина о преподавании татарского языка в республике. Тем временем, республиканские прокуроры требуют закрыть в Татарстане восемь торговых и один батутный центр из-за нарушений правил пожарной безопасности. Иски направлены в суд. А жалоба бывшего ректора КФУ Германа Дьяконова не нашла понимания в суде. Его арест продлен до 27 июля. Кстати, в Набережных Челнах активистам разрешили провести митинг „Путин нам не царь“. Он состоится 5 мая. Там тоже можно будет пожаловаться. Победы В ходе делового понедельника власти города рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы в Казани. Одинокие ветераны могут рассчитывать на ремонт в квартирах и праздничную программу. Рассказали кое-что и о параде Победы. Впервые в нем примут участие Т-32, Ис-3 и легендарная „Катюша“. О ней мы говорили сегодня максимально подробно. И еще кое-что важное, майское. На этой неделе жители России будут работать шесть дней, Татарстан — не исключение. Однако затем нас ждут сразу четыре выходных дня и короткая рабочая неделя. Роструд объяснил все по порядку.