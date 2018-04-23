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Жители Волгограда дошли до Кремля в поисках пропавшего «пятка на удачу»
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Жители Волгограда дошли до Кремля в поисках пропавшего «пятка на удачу» 

v1.ru 37 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде уже не первый день обсуждается исчезновение главного «пятака» всех студентов-медиков. Пять копеек, которые долгие годы были вмурованы в тротуар около главного корпуса медуниверситета и приносили удачу будущим врачам, исчезли в неизвестном направлении. По городу поползли самые невероятные слухи.
— Волгоград будоражат слухи о пропавшем «пятачке на удачу», который был напротив входа в медакадемию, — говорит житель Центрального района Алексей Федин. — Одни говорят, что пятак увез домой какой-то студент из Северо-Кавказской республики. Другие предполагают, что с этим пятаком теперь ездят в Москву высокие руководители области, когда их вызывают в Кремль.
В пресс-службе Волгоградского государственного медуниверситета поспешили успокоить волгоградцев, сообщив, что монетка находится в надежном месте.
— Хотим успокоить всех, кто потерял монетку. Пять копеек никто не крал, — сообщили V1.ru в пресс-службе меда. — Символ удачи, который на протяжении нескольких лет находился перед главным корпусом университета, отклеился из-за сильных морозов. Монета в целости и сохранности. В ближайшее время талисман студентов и горожан вернется на свое место и будет капитально закреплен.
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