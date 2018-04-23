Масштабную ярмарку вакансий проведут в Нижнем Новгороде 26 апреля

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области , местом ее проведения станет центр занятости населения города Нижнего Новгорода , расположенный в доме №24а по ул. Рождественской.

В мероприятии примут участие 74 предприятия и организации из Нижнего Новгорода и три профессиональных образовательных учреждения, которые представят около трех тысяч вакансий.

Работодателям требуются специалисты в промышленном производстве, торговле, машиностроении, а также в сфере услуг, общественного питания, транспорта и связи. Представлены вакансии в области научных исследований.

В числе востребованных специалистов — программисты, конструкторы, технологи, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, мерчендайзеры, повара, пекари и кладовщики.

Также заявлен высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры по профессиям «фрезеровщик», «электромонтер», «сборщик», «наладчик оборудования», «слесарь механосборочных работ», «электрогазосварщик», «рихтовщик кузовов».

Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 22 000 рублей.