Появился список домов, попадающих в зону «последней мили» в Волгограде

Отметим, что в нее попали здания, расположенные в радиусе 1,5 километра от стадиона, построенного к ЧМ-2018.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, жильцы этих домов для того, чтобы иметь возможность подъезжать к подъездам на авто в дни проведения ЧМ-2018, должны получить спецпропуска в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов. Отметим, что последние работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 15:30. Заявки на получение спецпропусков уже начали принимать 25 апреля.

Напомним, получить спецпропуск, позволяющий во время ЧМ-2018 въехать на своем авто на прилегающую к арене территорию, могут все волгоградцы, имеющие постоянную регистрацию или временную прописку по адресам, которые вошли в зону «последней мили». Квартиросъемщики, имея на руках договор найма, а также те, кто арендует жилье по договору соцнайма или официально проживает в служебных квартирах, тоже могут обратиться в районные МФЦ.

Особый пешеходный режим в зоне «последней мили» будет введен и 2 и 9 мая, в дни проведения тестовых матчей. Те волгоградцы, которые не могут оформить пропуск на авто на этой неделе, смогут проехать на территорию вблизи арены при предъявлении паспорта с пропиской.