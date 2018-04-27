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Можно ли будет 2 мая подъезжать к домам из «последней мили» без пропуска?
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Можно ли будет 2 мая подъезжать к домам из «последней мили» без пропуска? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Пока волгоградцы могут подъезжать к зданиям без специального документа, позволяющего делать это.
«Жители расположенных рядом со стадионом домов по-прежнему смогут проехать на личном транспорте к своим подъездам», — заявили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии.
Спецпропуск понадобится на время ЧМ-2018. Получить его можно в МФЦ Центрального и Краснооктябрьского районов. Отметим, что последние работают в будние дни до 20:00, в субботу — до 15:30. Заявки на получение спецпропусков уже начали принимать 25 апреля.
Список домов, которые попали в зону «последней мили, прилегающей к „Волгоград Арене“, можно посмотреть здесь.
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