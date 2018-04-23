Эдриен Броунер заявил, что его акции «взлетели» после ничьи с Варгасом

Экс-чемпион четырёх весовых категорий Эдриен Броунер (33-3-1, 24 КО), который на выходных из-за привычного уже разгильдяйства набоксировал с Джесси Варгасом (28-2-1, 10 КО) только на ничью, уверен, что его авторитет после этого шоу вырос. «Вот дерьмо, мои акции взлетели, — заявил он после боя. — Видели, что я тут утворил, а? Видели, ну? Камон, чуваки, вы же видели, в натуре. Видели, какой я тут чад и угар устроил? Я вот для всех вас выступил, э!» По его словам, «армейский» тренировочный лагерь под началом Кевина Каннингема пошёл на пользу. «Как вы видели, я больше бил, чувствовал себя клёво… Зацените мой фейс — новьё, а? Ни ссадины, ничего, будто я только что вышел в ринг, в отличие от того перца, который дико покоцан и, походу, проведёт ночь на больничке. И это лишь первый бой с Кевином», — заявил Броунер, который получил за этот бой $1 млн Потрачено — репортаж vRINGe об этом поединке Чтобы понять, насколько непросто порой переводить поток сознания эмоционального Эдриена, вот фрагмент видео, на котором Броунер из-за чего-то негодует:

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

16 Апр 2018 в 12:16 PDT Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.