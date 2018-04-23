Гутерреш попытался оправдаться за бездействие на посту Генсека ООН

Так, с точки зрения Гутерреша, «не получится полноценно реформировать всю Организацию Объединенных Наций , пока не будет реформирован Совбез». «Ясно одно, что „холодная война“ вернулась», — напугал прежде всего европейского обывателя Генсек, чтобы с наибольшей достоверностью доказать: в отсутствии ооновских реформ виноват не он, а неблагоприятные обстоятельства.

Что же помешало Гутеррешу приступить к перестройке подчиненной ему международной организации? Во-первых, по его словам, отсутствие двух однородных международных блоков. «Сейчас США и русские не контролируют всех, как было раньше», — с досадой отметил Генсек ООН. Он признал: более не существует механизмов для диалога, контроля и коммуникации, которые «могли бы гарантировать, что в случае конфронтации события не выйдут из-под контроля».

Во-вторых, Гутеррешу не дает проявить реформаторский талант разнообразие линий раскола. В качестве примера он привел Сирию , где «присутствуют несколько разных армий, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона».

Винит в неспособности ООН повлиять на международную ситуацию Гутерреш не себя и своих подчиненных, а Совет Безопасности, к деятельности которого он прямого отношения не имеет. Генеральный секретарь не доволен и правом вето, которым обладают постоянные члены Совбеза, и отсутствием реформ Совета Безопасности в целом. Логика Гутерреша выглядит предсказуемой: дискуссии о необходимости структурных изменений в деятельности Совбеза с той или иной интенсивностью продолжаются более десятилетия, и конца им не видно. Речь в первую очередь идет об увеличении числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности, вокруг кандидатур которых развернулись основные споры. Однако вопрос об отмене права вето всерьез не обсуждается — такое решение может быть принято только с согласия США, России Китая . Но отмена вето не выгодна Белому дому — неоднократно при обсуждении резолюций по Израилю выступавшие на стороне Тель-Авива американцы оставались в меньшинстве. И тогда Белый дом применял вето, чтобы не допустить голосования антиизраильских документов (в общей сложности США заблокировали 35 резолюций, осуждавших Израиль. — От ред.).

Нынешние громкие заявления Гутерреша в интервью шведскому телевидению — банальные оправдания собственному бездействию. Недаром один из вопросов, который ему задали шведские журналисты, звучал следующим образом: «кое-кто считает, что вы довольно слабо себя проявляете на посту Генерального секретаря ООН. А что вы сами думаете по этому поводу?» Ответ Гутерреша выглядел довольно невнятным: он начал сбивчиво объяснять, что точечная дипломатия может быть полезнее, чем публичные выступления, и нужно наладить серьезный диалог, который «будет не только работать на камеры и общественное мнение, но еще и действительно поможет решить проблемы». Словом, ничего конкретного.