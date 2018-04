Алгебра гармонии: что скрывают великие произведения литературы 

Автора, автора!

История, развернувшаяся в 2013 году вокруг детективного романа «Зов кукушки», оказалась куда более захватывающей, чем сам сюжет об убийстве красавицы-супермодели. Автор книги, отставной военный Роберт Гэл­брайт, отправил свое дебютное произведение нескольким издателям, но получал отказ за отказом. Глава объединения Orion Publishing впоследствии вспоминала: «Мне роман показался хорошо написанным, но каким-то тихим. Сильно меня в нем ничего не зацепило». Наконец на роман обратило внимание небольшое издательство Sphere Books. Так бы весь тираж и остался лежать на складе, если бы не репортеры. Никто уже не помнит, каким образом журналисты газеты The Sunday Times обнаружили роман Гэлбрайта, но именно они первыми поняли: под скромной обложкой может скрываться сенсация.

Надо сказать, что журналистские расследования — конек The Sunday Times. В 1970-х газету прославила статья, разоблачавшая британскую фирму-производитель талидомида. Препарат для беременных женщин, считавшийся абсолютно безопасным, на деле способствовал появлению на свет детей с врожденными уродствами. Компания-производитель Distillers создала трастовый фонд помощи пострадавшим детям, но его размер был ничтожным по сравнению с активами фирмы. На это и обратили внимание журналисты The Sunday Times. Статья вызвала столько обсуждений в СМИ, что компании пришлось увеличить размер фонда в полтора раза.

Итак, у The Sunday Times был солидный опыт поиска сенсаций, и в случае с начинающим писателем интуиция сработала безошибочно. Автор — отставной военный, его герой — такой же отставной военный, ныне занятый частным сыском. Очевидно, оба большую часть жизни носили форму. Тогда откуда такие познания в области моды? Героиня Гэлбрайта примеряет в бутике не просто плащ, а тренч с блестками, и не просто облегающее платье, а платье с потайным корсетом на косточках. Конечно, у автора могли быть сведущие в моде консультанты, но сомнения уже зародились. Сотрудники газеты тут же сообщили о своих подозрениях в социальных сетях.

Тут же, как в классическом детективе, появился анонимный «доброжелатель». В комментариях он сообщил, что так называемый Роберт Гэлбрайт не кто иной, как знаменитая Джоан Роулинг , автор « Гарри Поттера ». Разоблачители из The Sunday Times взялись за дело. Обнаружилось, что Sphere Books входит в тот же издательский конгломерат, который годом раньше напечатал первую книгу Роулинг для взрослых («Случайная вакансия»), а также — что обеими книгами занимался один и тот же литературный агент. Это было уже что-то, но улик явно не хватало: через руки литагентов проходят сотни рукописей ежегодно, а в объединение Little, Brown and Company входит дюжина издательств. И тогда на помощь журналистам пришли лингвисты и разработчики компьютерных программ для стилометрии.