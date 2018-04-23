Москва приглашает к сотрудничеству иностранных инвесторов

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимира Ефимова , интерес иностранных инвесторов к столице остается высоким. Среди локализованных иностранных производств лидируют такие отрасли, как строительство, медицина, промышленность. Оборот торговли между Москвой и Германией в прошлом году составил более 24 млрд евро. Доля Германии во внешнеторговом обороте столицы — 11 процентов. «Сегодня локализовать производство в Москве не сложнее и дороже, чем в любом другом регионе России . Но если учесть тот факт, что в столице лучшие кадры и большой рынок сбыта, то развивать бизнес здесь выгоднее», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Большинство участников круглого стола интересовали условия локализации бизнеса в столице. Как рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома , инвесторы, реализующие проекты на территории города, могут претендовать на различные формы поддержки, включая существенные налоговые и неналоговые льготы, финансовую поддержку в виде различных субсидий, льготных займов, а также в случае присвоения статуса масштабного инвестиционного проекта могут получить земельный участок без проведения конкурса.

Реализовать свои инвестпроекты предприниматели могут в том числе на территории особой экономической зоны «Технополис „Москва“ (ОЭЗ). Столица предоставляет инвесторам льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль и имущество, транспортному и земельному налогам. Возможен также льготный выкуп земельного участка. „В ОЭЗ у инвесторов есть возможность создавать так называемые гринфилд проекты — производство с нуля на пустых земельных участках, к которым подведена вся инженерная инфраструктура, — пояснил директор Городского агентства управления инвестициями. — Кроме этого, инвесторы могут арендовать помещения на уже подготовленных площадях, в том числе промышленной направленности. У предпринимателя нет необходимости входить в проекты, связанные со строительством“.

Примером успешной локализации в Москве производства с участием немецкого бизнеса стал запущенный в 2017 году завод „Вика Мера“, который является мировым лидером в области производства средств измерения давления и температуры. Старейшая в мире научно-технологическая компания в области здравоохранения „Мерк“ в прошлом году открыла на территории технополиса „Москва“ новую лабораторию. Кроме этого, немецкая компания SVEA, которая является одним из мировых лидеров по разработке и производству оборудования для распределенных управляющих сетей LonWorks и автоматизации зданий, стала резидентом технопарка „Отрадное“. В мае этого года на территории Москвы откроется еще одно предприятие с участием немецкого бизнеса — завод по производству насосного оборудования „КСБ“.

Также участников круглого стола интересовали механизмы государственно-частного партнерства, условия организации и ведения бизнеса в столице, льготы для инвесторов. Директор Городского агентства управления инвестициями пояснил, что исчерпывающую информацию предприниматели всегда могут найти на Инвестиционном портале (www.investmoscow.ru), а также предложил подписаться на инвестиционный дайджест Москвы, в котором город ежемесячно информирует российский и иностранный бизнес об основных событиях инвестиционной жизни.