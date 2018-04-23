Участник российских политшоу: меня судят в Германии за подтасовку выборов

Выходца из СССР хотят посадить на 5 лет В понедельник, 23 апреля, земельный суд города Оснабрюк (северо-запад Германии ) приступил к слушанию дела против нескольких политиков Левой партии. Их обвиняют в фальсификации местных выборов. Выходец из Казахской ССР Андреас Маурер (Andreas Maurer), который возглавляет фракцию левых в горсовете Квакенбрюка (земля Нижняя Саксония) и хорошо известен российским телезрителям по выступлениям во многих политшоу, рассказал «КВ» ряд подробностей.

Помимо Андреаса Маурера, на скамье подсудимых еще четыре человека. Трое из них — политики. Германская прокуратура полагает, что в период проведения избирательной кампании на местных выборах в провинциальном городке Квакенбрюке они оказали «недопустимое влияние» на результат голосования. Конкретно: воспользовались «в своих корыстных интересах» практикой письменного голосования (когда избиратель не появляется на участке, а свой бюллетень отправляет по почте).

По версии следствия, в одном из районов 13-тысячного городка, где преобладают мигранты, Маурер и другие обвиняемые ходили по домам, разнося проживающим в них людям заявки на письменное голосование.

Так, впрочем, было не всегда.

Случалось, что высланные почтой по конкретным адресам необходимые для голосования документы сразу попадали в руки обвиняемых. Пользуясь тем, что новоприбывшие плохо знали немецкий язык, необходимые отметки от их имени делали эти самые пять «креативных лиц».

Схему предположительно разработал Андреас Маурер, поскольку до своего депутатства якобы трудился… простым почтальоном.

Как следует из пресс-релиза земельного суда, жертвами подтасовок в основном стали греки-мусульмане. Некоторые из них «даже не заметили, что участвовали в письменном голосовании».

Проведение расследования спровоцировал неожиданно высокий результат Левой партии. В горсовете Квакенбрюка ее представителей оказалось в разы больше, нежели в среднем по земельному округу. Подавляющее большинство голосов поступило «в копилку» левых путем письменного голосования.

Городской совет Квакенбрюка принял решение объявить поданные по почте голоса недействительными.

На начало 2017-го года были назначены повторные выборы. Но и на них Левая партия продемонстрировала высокий результат, лишь на несколько процентных пунктов уступающий итогам предыдущего голосования!

Частый гость ведущих российских телеканалов Андреас Маурер, как сообщает пресс-служба суда, обвиняется в 5 случаях фальсификации выборов.

Он прокомментировал «КВ» предъявленные обвинения:

— Чуть более месяца назад в прямом эфире украинского оппозиционного сайта «Голос правды» вы рассказали об услышанных от простых немецких обывателей аналогиях между теперешним лидером постсоветской республики Петром Порошенко и… Адольфом Гитлером. Вы за последнее время не менее 5 раз ездили в Крым , что тоже изрядно раздражает Киев. Есть ли связь между этими событиями и начавшимся над вами судилищем?

— Да, посмотрите по времени: в 2016-м году я впервые был в российском Крыму. Буквально сразу после моего возвращения в Германию было возбуждено уголовное дело относительно результата местных выборов (в городской совет Квакенбрюка — авт.). Из девятисот голосовавших за меня человек прокуратура нашла семерых, довольно немолодых по возрасту, которые наговорили Бог знает чего… Против любого другого гражданина Германии дело по такому поводу никогда бы не открыли.

— Каким может быть вердикт суда? Законодательство Германии за фальсификацию выборов предусматривает наказание от денежного штрафа до 5 лет тюремного заключения…

— Уверен: это дело мы выиграем! Здесь просматривается цель навредить мне как политику.

— Одним из ключевых аргументов против вас называется работа почтальоном…

— Да, я был государственным служащим на почте, ни от кого это не секрет. Сначала работал госчиновником, потом в профсоюзе почтовых работников.

— В Симферополе вы заявили, что крымчане «поставили жирную точку в вопросе принадлежности полуострова» и что их волеизъявлением на выборах «было дано четкое послание Западу». Выходит, в Германии «четкое послание» истолковали по-своему?

— После моей поездки в Крым начались расследования в финансовых структурах. Рассылали всевозможные запросы. После выборов люди, которые предпочли меня другим кандидатам, были массово опрошены. 7 дел по показаниям людей в возрасте старше 80 лет открыли только сейчас, — после 2 лет расследования! Особенно их (прокуратуру — авт.) шокировал результат повторных выборов. 17,4% вновь поддержали меня. Набери я 5% — дело тотчас же бы закрыли. Но из-за 17% принялись бегать, искать компромат. Перед началом суда мне дали для ознакомления протоколы. Читал и ужасался. Осознав, что протоколы избирательных комиссий составлены корректно, а результаты отвечают истинному волеизъявлению голосовавших за меня, к людям стали ходить по 5-6 раз подряд. В надежде на то, что они когда-нибудь «дрогнут» и расскажут что-то дурное.

…Процесс в земельном суде Оснабрюка продлится как минимум до конца мая.