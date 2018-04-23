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Архангельских тусовщиков могут осудить на пять лет за драку
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Архангельских тусовщиков могут осудить на пять лет за драку 

360tv.ru 1 час назад
9 декабря прошлого года в архангельском клубе «Луна» двое молодых людей жестоко избили посетителей клуба, которые попросили их освободить проход. Об этом сообщило информагентство Nation News со ссылкой на региональную прокуратуру.
Потасовка произошла в половине пятого утра. На вежливую просьбу освободить проход пьяные тусовщики ответили серией ударов без слов. В отношении «бойцов» завели уголовные дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
15 апреля в одном из ресторанов Махачкалы трое мужчин прострелили ногу охраннику и убили посетителя.
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