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«А вам слабо?»: в России начали продавать конструктор «Самара Арена»
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«А вам слабо?»: в России начали продавать конструктор «Самара Арена» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители России смогут попробовать свои силы в «строительстве» стадиона «Самара Арена». В продажу выпустили конструкторы в виде спортивного объекта.
— В наборе 425 деталей. Они сделаны из берёзовой фанеры толщиной 3 мм. Высота фигуры составит 50 см. На ее сбор ориентировочной уйдут около 150 минут, — сообщает компания-производитель Uniwood.
Деревянный стадион внутри
Правда, цена достаточно высокая. Стоимость одного набора составляет около 5000 рублей.
Реальный стадион «Самара Арена» практически достроили. Его хотят сдать в эксплуатацию 25 апреля. Спортивный объект будет рассчитан на 45 тысяч зрителей. Архитектурной особенностью арены являются космические мотивы.
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