«А вам слабо?»: в России начали продавать конструктор «Самара Арена»

Жители России смогут попробовать свои силы в «строительстве» стадиона «Самара Арена». В продажу выпустили конструкторы в виде спортивного объекта.

— В наборе 425 деталей. Они сделаны из берёзовой фанеры толщиной 3 мм. Высота фигуры составит 50 см. На ее сбор ориентировочной уйдут около 150 минут, — сообщает компания-производитель Uniwood.

Деревянный стадион внутри

Правда, цена достаточно высокая. Стоимость одного набора составляет около 5000 рублей.

Реальный стадион «Самара Арена» практически достроили. Его хотят сдать в эксплуатацию 25 апреля. Спортивный объект будет рассчитан на 45 тысяч зрителей. Архитектурной особенностью арены являются космические мотивы.