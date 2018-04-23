В России могут снова ввести налог с продаж

Это, по данным агентства, связано с увеличением расходов на медицину, образование и инфраструктуру. Издание ссылается на указ, который президент планирует подписать после инаугурации.

Увеличение инвестиций в человеческий капитал Владимир Путин анонсировал в ходе послания федеральному собранию. Bloomberg пишет, что речь идет о 10 трлн рублей. Для того чтобы компенсировать эти расходы, власти могут ввести четырехпроцентный налог с продаж. Впрочем, это только один из сценариев, обсуждается также сокращение бюджета в других отраслях.

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Налог с продаж ударит по торговле, по производителям. Я думаю, что ответ один — негативный. Мне кажется, стране понятно, куда оптимизироваться. Большая проблема — коррупция, и об этом только ленивый не говорит, лучше туда направить свои силы и средства. Я в целом против, конечно, я за тот вариант, когда государство умело управляет экономикой, когда на фоне явных проблем и приоритетов просто закручиваются или накручиваются, или откручиваются наоборот какие-то налоговые стимулы, это говорит о том, что государство не в состоянии решать одни проблемы и пытается за счет других как-то компенсировать проблему. Я понимаю, что хочется больше тратить на все: и на спорт, и на здравоохранение, и на социальные выплаты. Но в целом все-таки надо развивать экономику и от экономики брать деньги, которые заработали, и их направлять на какие-то мероприятия. Тут надо понимать, что эта штука продается типа красиво, под хорошим соусом, но по факту это увеличение цен для тех же потребителей, по большому счету все равно это бьет по карману потребителя простого».

Возможный налог с продаж комментирует член совета директоров компании «Спорткар-центр» Дмитрий Баранов

Дмитрий Баранов член совета директоров компании «Спорткар-центр» «Мы уже это дело проходили — налог с продаж, он существовал определенное время, помимо НДС, был еще налог с продаж. Это было лет 15 назад, он, по-моему, пятипроцентный был, но потом его отменили. Естественно, это все перекладывается на потребителя, никакого позитива, кроме бюджетных поступлений это принести не может. Но я думаю, что ничего драматического уже не произойдет, такое пятипроцентное увеличение на все одновременно у всех игроков рынка не вызовет никакого всплеска конкуренции и перераспределения каких-то потоков. Понятно, что конечному потребителю тяжеловато, но это лучше, чем с ритейлера или производителя».