Воронежские активисты редкий дом, переживший войну 

Общественники собирают деньги на государственную историко-культурную экспертизу дома Медведевой.
Дом, построенный в начале 20 века по улице Помяловского, воронежские общественники решили защищать из-за того, что некогда его оставили без статуса памятника культурного наследия. Такое решение приняли большинством участников общественного совета при управлении по охране объектов культурного наследия региона. Среди аргументов выступивших против — здание не имеет исторической ценности. В нём не жила известная личность, к тому же тогда там возникнет охранная зона, где будет запрещено строительство. Однако, активистов такое решение не устроило. Теперь они намерены провести другую, независимую экспертизу. Для этого собираются вызвать государственного аттестованного эксперта из другого города. Несколько желающих, говорят, уже есть. Работа может обойтись в сотню тысяч рублей. При этом, если специалист подтвердит статус памятника, снос зданию не грозит. Ответственный секретарь «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Александр Никитин — Это одна из немногих построек подобного типа, которая уцелела в городе Воронеже. На государственной охране в Воронежской области находится всего 10 подобных домов, у которых есть каменный низ и деревянный верх. Это ничтожно мало в городе, где 92% застройки было уничтожено во время великой отечественной войны. Специалисты, которые занимаются изучением резьбы по дереву, утверждают, что, например, в этом доме сохранились наличники, которых нет во всём городе Воронеже. То есть, как минимум, эта историческая деталь заслуживает сохранения.