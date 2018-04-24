В Ростовской области открыли мясоперерабатывающий комплекс «Восток»

Мощность мясокомбината, который был построен за 2 года, позволяет убой и переработку 160 голов свиней или 64 голов крупного рогатого скота или 300 овец в смену. На предприятии будет выпускаться широкий спектр колбасной и мясной продукции. В реализацию проекта инвестор вложил более 254 миллионов рублей собственных и заемных средств.

Поддерживая инициативу инвестора, руководство области предоставило предприятию средства господдержки в виде субсидирования затрат по уплате процентов по инвестиционному кредиту. В 2017 году за счет средств областного и федерального бюджетов выплачено 2,43 миллиона рублей субсидий, план на 2018 год — свыше 3 миллионов рублей.

"Объект имеет важное социально-экономическое значение, так как это новое производственное предприятие в отдаленных сельских территориях востока Ростовской области, где традиционно развито мясное скотоводство", — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

По данным минсельхозпрода региона, на территории восточных районов сосредоточенно более 220 тысяч голов крупного рогатого скота (порядка 67% КРС от общего числа по области). Обеспечение сырьем нового мясокомбината будет осуществляться животноводческими хозяйствами восточных районов, в том числе в рамках создания регионального мясного кластера.

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