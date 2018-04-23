Ван И провел переговоры с министром иностранных дел РФ С. Лавровым

Ван И сообщил, что в новой обстановке сторонам необходимо придерживаться достигнутых главами двух государств консенсусов, тщательно готовить следующий этап контактов на высоком уровне, реально продвигать сотрудничество во всех сферах, укреплять координацию в многосторонних рамках, содействовать непрерывному приданию новых движущих сил китайско-российским отношениям, высвобождать новые жизненные силы, еще лучше нести благо народам двух стран, придавать еще больше позитивной энергии процветанию и стабильности в регионе и мире.

С. Лавров сообщил, что российская сторона намерена прилагать совместные с китайской стороной усилия для обеспечения полного успеха контактов на высоком уровне в этом году, достижения новых подвижек в отношениях двух стран, еще большей эффективности двусторонней координации и взаимодействия в международных делах.