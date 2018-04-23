Ростовскому «целителю» грозит 2,5 года лишения свободы за экстремизм

В Ростове судят 54-летнего Константина Бухаткина. Мужчину обвиняют в разжигании расовой ненависти и в незаконном хранении оружия. На скамью подсудимых он загремел, по мнению гособвинителя, за экстремистские высказывания в адрес других национальностей и религий во время своих лекций. Причем досталось от Бухаткина всем — и мусульманам, и христианам, и буддистам, и иудеям.

— 8 октября 2016 года в Ростове, в офисе на улице Погодина Бухаткин читал лекции, во время которых призывал унижать людей разных национальностей, — сообщил гособвинитель.

Кроме того мужчина незаконно хранил оружие — пистолет МР-79 «Макарыч» и патроны к нему.

Сейчас Бухаткин находится под подпиской о невыезде. Он разведен, воспитывает 9-летнего сына.

— На жизнь зарабатываю приемом пациентов. Это не медицина, это нетрадиционные способы лечения. Благодарит меня кто как может. Доход за месяц — 20–30 тысяч. Еще подрабатываю таксистом, — рассказал о себе мужчина. — На лекциях я полагал, что делюсь знаниями, забыв, что нельзя высказываться в такой грубой форме.

Свою вину подсудимый полностью признал.

— Он в недопустимом законом виде высказывал свои мысли и сожалеет об этом. Желания оскорбить кого-то у него не было, — сказала адвокат Константина Бухаткина.

Гособвинитель попросил назначить мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Следующее заседание пройдет 14 мая.