Расписание электричек на Ярославском направлении МЖД изменится 29-30 апреля из-за укладки путей

Расписание электричек изменится в связи с укладкой нового участка пути на Ярославском направлении МЖД в предстоящие выходные, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«На Ярославском направлении Московской железной дороги продолжаются работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» . Так, с 29 на 30 апреля с 20:30 до 16:30 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская — Мытищи . Для работ специально выбраны выходные дни с использованием ночного времени, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на период проведения работ с рейсов будут сняты несколько пригородных электропоездов, курсирующих в утренние и вечерние часы между Москвой и станциями «Фрязино», «Пушкино» , «Монино», «Фрязево», «Сергиев Посад» и «Александров-1». Несколько электричек на участке Москва-Фрязино выполнят укороченные рейсы по прибытию и отправлению на остановочном пункте «Зеленый Бор». Также в период «окна» пригородные поезда из Москвы не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Лось».