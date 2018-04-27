Расписание электричек на Ярославском направлении МЖД изменится 29-30 апреля из-за укладки путей 

Расписание электричек изменится в связи с укладкой нового участка пути на Ярославском направлении МЖД в предстоящие выходные, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«На Ярославском направлении Московской железной дороги продолжаются работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Так, с 29 на 30 апреля с 20:30 до 16:30 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская — Мытищи. Для работ специально выбраны выходные дни с использованием ночного времени, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на период проведения работ с рейсов будут сняты несколько пригородных электропоездов, курсирующих в утренние и вечерние часы между Москвой и станциями «Фрязино», «Пушкино», «Монино», «Фрязево», «Сергиев Посад» и «Александров-1». Несколько электричек на участке Москва-Фрязино выполнят укороченные рейсы по прибытию и отправлению на остановочном пункте «Зеленый Бор». Также в период «окна» пригородные поезда из Москвы не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Лось».
Отмечается, что Ярославское направление — самое интенсивное, где ежедневно в среднем курсируют около 600 пригородных и пассажирских поездов. Инвестпрограмма предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой, Мытищами и Пушкино. В перспективе это позволит повысить пропускную способность и увеличить количество пригородных поездов. Железнодорожники уложат новый участок пути протяженностью 500 м и соединят его с существующим полотном. Это необходимо для продолжения работ по укладке пятого главного пути на участке Москва-Мытищи.