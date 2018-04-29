Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 2-13 мая из-за укладки нового пути

Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится со 2 по 13 мая в связи с укладкой нового пути на перегоне Москва-Кусково, сообщили в пресс-службе столичной магистрали.

Компания «РЖД» продолжает работы по развитию Горьковского направления МЖД в рамках инвестиционной программы, предусматривающей строительство нового дополнительного главного пути между Москвой и станцией «Кусково» и сопутствующей инфраструктуры. Так, со 2 по 11 мая во время «технологических окон» с 23:50 до 5:40 на перегоне Москва-Кусково пройдет этап подготовительных путевых работ: железнодорожники уложат на этом участке новую рельсошпальную решетку, произведут балластировку и выправку пути», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что затем в субботу и воскресенье, с 12 по 13 мая, переключат путь и соединят с существующими главными путями. Это необходимо для продолжения строительства дополнительного главного пути между Москвой и станцией «Кусково». Для производства работ «технологическое окно» специально назначено в выходные дни с 18:00 до 8:00, чтобы сохранить объем движения поездов в будни.

«В эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута, а также количество и порядок остановок. Корректировки коснутся следующих остановочных пунктов: «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка», «Кусково», «Реутово», « Никольское », «Салтыковская» и «Кучино». Кроме того, из расписания выведено несколько поездов на участке Москва-Железнодорожная», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что модернизация инфраструктуры и строительство дополнительных главных путей в перспективе позволят увеличить количество пригородных поездов, повысить скорость, что укрепит связь столицы с городами Подмосковья . Это создаст дополнительные транспортные возможности для пассажиров и повысит качество предоставляемых услуг в сфере пригородных перевозок.

«МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — добавили в пресс-службе.