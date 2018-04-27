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Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится 29-30 апреля
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Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится 29-30 апреля 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Расписание пригородных электропоездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено 29 и 30 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«На Белорусском направлении Московской железной дороги продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» «Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово». В предстоящие выходные дни, с 16:00 29 апреля до 9:10 30 апреля, на участке от «Баковки» до станции «Одинцово» продолжатся масштабные путевые работы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что столичные железнодорожники переключат первый главный путь на новую ось: на участке в 1,4 км уложат новую рельсошпальную решетку и с обеих сторон соединят ее с действующими путями, проведут балластировку и выправку пути. Как поясняется, это необходимо для продолжения работ по укладке дополнительных главных путей между Москвой и подмосковным Одинцово, которые в перспективе позволят увеличить количество пригородных поездов и повысить скорость движения.
«Технологическое «окно» специально назначено на выходные дни, чтобы доставить как можно меньше неудобств пассажирам, пользующимся электричками в будни. На период работ движение поездов на перегоне Голицыно-Одинцово-Кунцево-1 будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме — поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны. В связи с этим ряд поездов, в том числе диаметральных маршрутов, выведут из расписания, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту. Кроме того, ряд электропоездов станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика, у некоторых электричек изменится количество остановок на маршруте», — указано в сообщении.
Отмечается, что корректировки коснутся остановочных пунктов «Жаворонки», «Здравница», «Перхушково», «Баковка», «Пионерская», «Сетунь», «Трехгорка», «Рабочий поселок» и «Малые Вяземы».
«Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — добавили в пресс-службе.
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