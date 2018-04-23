Ещё
ОБЗОР — Рубль вечером компенсировал часть снижения к доллару и почти вышел в ноль к евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОБЗОР — Рубль вечером компенсировал часть снижения к доллару и почти вышел в ноль к евро 

Прайм 49 минут назад
МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером снижался к доллару и почти компенсировал снижение к евро на фоне роста вероятности снятия санкций с "Русала", говорят трейдеры.
Рост рынка нефти вечером поддержал курс российской валюты, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 20.53 мск рос на 0,45 рубля — до 61,85 рубля, курс евро — на 0,05 рубля, до 75,51 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар поднимался до 62,19 рубля, евро — до 76,09 рубля.
РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ НАДЕЖДУ ОТ «РУСАЛА»
Курс рубля вечером компенсировал часть потерь против доллара и почти вышел в ноль к евро.
Этому отчасти поспособствовали надежды на снятие с «Русала» санкций. США могут снять санкции с компании, если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней, сообщил в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами) в пояснениях к санкционным документам.
При этом рынок валюты учел подорожание нефти выше 74 долларов за баррель к вечеру.
Это способствовало уходу на второй план негативных для рубля заявлений экс-министра финансов РФ, главы совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что его курс вряд ли вернется в ближайшие месяцы к тем значениям, которые он утратил после объявления очередных антироссийских санкций США.
В итоге доллар вечером рос к рублю 0,7%, евро прибавлял в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти осталась около уровня 4,6 тысячи рублей.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Американская валюта протестировала в понедельник ближайшее сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля, однако преодолеть его и закрепиться выше не удалось, отметил Богдан Зварич из ИК «Фридом Финанс».
Это сохраняет в силе сценарий дальнейшего отступления доллара с возможными целями в районе 57 — 59 рублей, оценил он.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,3-62,3 рубля, евро — в коридоре 75-76,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Прайм: последние новости
Узбекистан примет участие в строительстве газопровода ТАПИ Второе дыхание "Русала" Путин подписал закон о передаче таможней конфиската в Росимущество, минуя ФССП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие224
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто19
На Москву обрушится торнадо42
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня23
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»249
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение