На 20 млн руб. подорожало благоустройство Нижне-Волжской в Нижнем Новгороде

Стало известно, что комплексное благоустройство Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде подорожало на 19 млн 619 тыс. руб. Это корреспонденту агентства новостей Newsroom24 подтвердили в департаменте строительства.

Напомним, по договору с АО «Региональная управляющая компания», победившим на торгах за контракт, работы на набережной выполняет ООО «Нижегородспецгидрострой». Начальная (максимальная) цена контракта составила более 400 млн руб.

В департаменте пояснили, что при реализации проекта благоустройства возникла необходимость сделать работы, которые не были предусмотрены в проектно-сметной документации в силу объективных причин: по устранению локальных деформаций железобетонного откоса берегоукрепительного сооружения в зоне прохождения канализационных коллекторов, возведению участка шапочного бруса новой подпорной стенки у Канавинского моста; по асфальтированию автостоянки у левого крыла речного вокзала; выполнению дополнительных работ при устройстве наружного электроосвещения; монтажу дорожных знаков.

По информации департамента, для выполнения вышеназванных работ были скорректированы имеющиеся решения с последующей экспертизой сметной стоимости в ГАУ НО «Управление госэкспертизы», и получено положительное заключение. Выполнение работ гарантируется в установленные контрактом сроки — до 15 мая.

Следует отметить, что почти 19,5 млн руб. требующейся доплаты будут направлены из областного бюджета.