Росгвардия передала награды родственникам погибших в ходе КТО в Дагестане сотрудников ОМОН

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Дагестан передал награды родственникам сотрудников ОМОН, погибших в ходе контртеррористической операции в Табасаранском районе республики.

"Первый заместитель директора Росгвардии передал на хранение ордена Мужества родственникам четверых сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по Республике Дагестан, погибших в ходе контртеррористической операции в Табасаранском районе", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Я передаю слова благодарности всем, кто с риском для жизни выполняет свои служебные обязанности ради спокойствия и благополучия граждан не только Дагестана и Северного Кавказа, но и всей России ", — цитирует пресс-служба Меликова.

Также Меликов вручил военнослужащим государственную награду — медаль Суворова, а также ведомственные награды — медаль «За проявленную доблесть» и нагрудный знак «За отличие в службе».