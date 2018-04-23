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Росгвардия передала награды родственникам погибших в ходе КТО в Дагестане сотрудников ОМОН
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Росгвардия передала награды родственникам погибших в ходе КТО в Дагестане сотрудников ОМОН 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Дагестан передал награды родственникам сотрудников ОМОН, погибших в ходе контртеррористической операции в Табасаранском районе республики.
"Первый заместитель директора Росгвардии передал на хранение ордена Мужества родственникам четверых сотрудников ОМОН Главного управления Росгвардии по Республике Дагестан, погибших в ходе контртеррористической операции в Табасаранском районе", — сообщили в пресс-службе ведомства.
"Я передаю слова благодарности всем, кто с риском для жизни выполняет свои служебные обязанности ради спокойствия и благополучия граждан не только Дагестана и Северного Кавказа, но и всей России", — цитирует пресс-служба Меликова.
Также Меликов вручил военнослужащим государственную награду — медаль Суворова, а также ведомственные награды — медаль «За проявленную доблесть» и нагрудный знак «За отличие в службе».
В рамках рабочей поездки первый замглавы Росгвардии также провел рабочую встречу с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и министром внутренних дел республики Абдурашидом Магомедовым, которому он вручил медаль «За боевое содружество».
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