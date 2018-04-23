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Минкомсвязь предложило узаконить электронные документы
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Минкомсвязь предложило узаконить электронные документы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Электронный документ упоминается в двух действующих законах как аналог конкретных документов на бумажном носителе, с подписью гражданина или без, просто в немного другой форме, пояснили "Российской газете" в минкомсвязи. С точки зрения законодательства электронный документ вроде как есть, а вроде как его и нет, практически везде все равно требуется бумажный вариант документа. Электронный документ, по сути, в России не имеет юридической значимости, сказал «Российской газете» главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Вместе с тем существует подход, что электронный документ и его документооборот — это не просто «зеркало» бумажного документа и его документооборота, а вполне самостоятельная сущность, со значительными особенностями, не имеющими аналогов в «бумажном варианте», отмечают в министерстве.
"Если по итогам размещения уведомления мы не получим отрицательных отзывов, будет подготовлен проект федерального закона об электронном документе, который комплексно урегулирует принципы использования электронных документов, как переведенных из бумажного в электронный, так и из электронного в бумажный, а также существующего исключительно в электронной форме, взамен положений законов «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об электронной подписи», где есть упоминание понятия «электронный документ», — прокомментировало минкомсвязи.
Пассажиры поездов и самолетов смогут подтверждать свою личность через электронную форму паспортов
По словам Карена Казаряна, и операторы связи, и Банк России хотят перейти от электронного документа к концепции электронного реестра. Например, есть реестр недвижимости. И когда гражданину на руки выдают документ о собственности на жилье — это подтверждение наличия ваших прав на недвижимость в базе данных. Такой принцип хотят распространить и на остальные сферы, в частности на рынок труда: вместо трудовой книжки будет запись в регистрационной системе о карьере человека.
Опасения, что юридически значимую запись в реестре можно изменить, напрасны, считает эксперт.
Если понятие будет закреплено законодательно, то через несколько лет гражданин сможет перейти на подтверждение своей личности через электронную форму документа, садясь на поезд или в самолет. С учетом развития биометрии это возможно, прогнозирует Казарян. Например, в Китае уже не нужно предъявлять паспорт при посадке на поезд, хотя требование по идентификации пассажира есть.
В других странах понятие цифровой (электронной) записи уже широко используется, например, в медицине. В Соединенных Штатах юридически значимой электронной записью является комбинация текста, графики, изображения, аудио, которое хранится и передается через ИТ-системы.
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